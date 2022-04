Imola. Michele Masetti, bolognese di 57 anni, sarà alla guida dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia generale: il direttore generale dell’Ausl di Imola, Andrea Rossi, ha infatti firmato il 12 aprile scorso l’attesa delibera di nomina, che sancisce l’avvio dell’incarico a partire dal prossimo 26 aprile.

Si è conclusa così la procedura attivata a fine 2019, bloccata dalla pandemia e quindi riaperta nel dicembre 2021, per individuare il dirigente medico a cui attribuire la direzione di questa struttura che torna ad essere una unità operativa complessa “tutta imolese”, dopo un periodo di interaziendalità alla guida del Prof Elio Iovine.

Laureatosi nel 1992 in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna, Masetti ottiene la specializzazione in Chirurgia generale nel 1999, ma nel frattempo opera come ufficiale medico dell’Esercito Italiano (dal ‘93 al ’95) ed ha una esperienza formativa di tre anni, tra il 1996 ed il 1998, al Centro Trapianti di Fegato e Multiviscerale al Dipartimento di Chirurgia del Jackson Memorial Hospital dell’Università di Miami.

Già dirigente medico all’unità operativa Chirurgia dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, dove svolge anche attività di ricerca e, dal 2005, è professore aggregato, nel 2008 torna alla città natale prima con un incarico dirigenziale a tempo determinato per funzioni di particolare rilevanza e d’interesse strategico nei settori della patologia neoplastica epatobiliopancreatica e quindi come dirigente chirurgo a tempo indeterminato presso la UOC di Chirugia generale dell’Ausl di Bologna.

L’ambito in cui il dottor Masetti eccelle e su cui si concentra la sua attività di chirurgo e di docente universitario è proprio quello della chirurgia miniinvasiva epato-bilio-pancreatica laparoscopica e robotica. Tra i molti titoli del professionista risaltano il diploma di master di II livello in chirurgia robotica avanzata epato-pancreatica e trapiantologica ottenuto nel 2017 e l’abilitazione all’utilizzo del sistema robotico Da Vinci Xi nel 2019.

“Sono molto onorato e felice dell’incarico e della responsabilità che mi vengono affidate dalla direzione generale e sanitaria dell’Ausl di Imola, che ringrazio per la fiducia accordatami – dichiara il dottor Masetti – Sarà massimo il mio impegno per conquistare la fiducia dei pazienti nel nostro Ospedale, migliorando i risultati chirurgici anche attraverso l’introduzione di tecniche e tecnologie innovative. Il primo obiettivo in ordine di tempo è però quello di dare risposte a coloro che, nei due anni di pandemia, non hanno potuto ricevere l’assistenza che attendevano in quanto portatori di patologie non urgenti, ma che hanno comunque impattato negativamente sulla loro qualità di vita”.

Tredici dirigenti medici oltre al direttore e 25 unità tra infermieri ed operatori sociosanitari costituiscono l’équipe del reparto di degenza. L’attività chirurgica programmata è in genere organizzata su 8 sedute operatorie settimanali oltre alle urgenze, mentre l’attività ambulatoriale è sia divisionale generale che dedicata (chirurgia proctologica) e consta di prime visite chirurgiche ordinarie e prioritarie, controlli e follow up sia all’Ospedale di Imola che alle Case della Salute di Castel San Pietro Terme e Medicina.

“Ad Imola opera un’ottima équipe e sono certo che insieme lavoreremo per un ulteriore sviluppo dell’Unità Operativa e per garantire la crescita professionale e di abilità di eccellenza dei colleghi più giovani”, conclude Masetti.

La direzione generale e sanitaria dell’Ausl di Imola dichiara la propria piena soddisfazione per aver portato a conclusione questo percorso con la selezione di un professionista che “saprà certamente dare forte impulso all’attività chirurgica del nostro ospedale grazie a competenze di eccellenza e a dimostrate capacità gestionali”, spiega il direttore sanitario Andrea Neri