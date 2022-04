Imola. Il palaRuggi ha fatto da splendida cornice alle finali dell’edizione 2022 numero sedici di Babyvolley, il torneo nazionale giovanile organizzato dalla scuola di pallavolo Diffusione Sport il 14 e 15 aprile scorso. Trenta squadre si sono date battaglia per conquistare l’ambito trofeo delle cinque categorie presenti quest’anno: under 13, under 14, under 16, under 18 femminile e under 15 maschile con circa cento gare disputate in due giorni su 8 campi allestiti in sette palestre tutte situate a Imola.

I tornei sono stati vinti nell’under 13 da Volley Castelfranco, che si ripete dopo il successo dell’ultima edizione disputata nel 2020. Nella categoria under 14 dominio assoluto del River 2001 Piacenza che riesce nell’impresa di non perdere neppure un set. Splendida finale nell’under 16 con il Virtus Biella che ha la meglio al 3°set della Pallavolo San Lazzaro come anche del tie break è arrivata la vittoria del Castellana Volley Piacenza contro la Pallavolo Valdinievole. Tra i maschi in under 15 vittoria della Pallavolo San Pio X di Ferrara che ha sconfitto 3-2 (i maschi avevano gare al meglio di 5 set) il Volley Castellana.

“La manifestazione richiede un impegno totale per due giorni di almeno una decina di persone – dichiara Pasquale De Simone di Diffusione Sport – a cui si aggiungono per coprire tutte le mansioni altri trenta volontari che sono la parte fondamentale di questo evento. L’aspetto agonistico ha la prevalenza e la qualità di gioco espressa in campo lo conferma ma il nostro impegno è rivolto all’accoglienza di circa 400 persone che sostano negli alberghi di Imola e fare in modo che abbiano un ricordo positivo di questa città”.

Di seguito sono riportate le classifiche finali che si possono trovare ancora qualche giorno insieme a tutti i risultati delle gare sulla homepage del sito della società organizzatrice www.diffusionesport.it