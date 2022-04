Imola. Un nuovo capitolo della vicenda dell’isola ecologica che dovrebbe sorgere negli spazi dell’ex centrale di cogenerazioni in Pedagna potrebbe scriversi nelle aule dei tribunali.

Ad annunciarlo è il neonato comitato: “Agorà Montericco nasce come comitato di cittadini, non è un’associazione, né intende esserlo in futuro. Il suo scopo è quello di tutelare, promuovere e valorizzare il quartiere Pedagna e Montericco, in un’ottica di libertà di espressione, confronto e partecipazione. Intende pertanto occuparsi di tutte quelle situazioni di carattere urbanistico, ambientale e sociale che hanno un impatto negativo sulla vita e sul benessere dei residenti. Attualmente, l’Agorà si sta occupando attivamente della questione legata alla realizzazione dell’isola ecologica Montericco, anche ricorrendo nelle competenti sedi giudiziarie”.

A tale scopo è aperta una raccolta fondi finalizzata a sostenere le spese legali, “raccolta il cui ammontare è in continuo aumento data l’alta adesione di cittadini e residenti che intendono contribuire concretamente per salvaguardare l’area verde di Montericco dalla realizzazione dell’isola ecologica”.

Il comitato intende comunque continuare anche l’azione di sensibilizzazione della cittadinanza attraverso una serie di eventi ed iniziative che animeranno il quartiere e la città nei prossimi mesi. Tra questi, il presidio in piazza Matteotti, previsto per martedì 19 aprile, dalle 17 alle 19, “con il quale intende sollecitare l’amministrazione comunale a fornire risposte concrete sulla localizzazione dell’isola ecologica”.

L’amministrazione comunale infatti, “nonostante i ripetuti inviti ad aprire un tavolo di concertazione con i residenti e tecnici al fine di conoscere le intenzioni dell’amministrazione sulle sorti del quartiere Pedagna (visti i numerosi interventi urbanistici interessanti il quartiere) non ha mai fornito risposte. Tantomeno il segretario della sezione Pd del quartiere Pedagna Maria Lorena Trotta che, nonostante l’interesse al tema da parte dei suoi residenti, non ha mai preso parte alla discussione sull’isola ecologica preferendo chiudersi in un imbarazzante quanto sconcertante silenzio. Sarebbe doveroso, dal punto di vista delle relazioni con i cittadini, conoscere il punto di vista di chi nel quartiere è espressione di un partito di maggioranza in consiglio comunale”.

E’ possibile lasciare il proprio contributo economico per sostenere le iniziative del comitato presso la sede di via Giovanni X, 10. Il comitato è raggiungibile telefonicamente al 346.7764216.