Faenza. E’ prevista per il 16 maggio alle ore 21 presso il teatro “Masini” la messa in scena dello spettacolo di danza classica “Giselle”, prolungamento della tournèe italiana dell’Ukrainian Classical Ballet; un evento solidale, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione tra varie realtà della zona, tra cui Tampieri Financial Group, Dance Studio e Faenz’a Danza, al fine di permettere agli artisti e alle maestranze tecniche del corpo di ballo di lavorare e continuare ad esibirsi beneficiando della grande ospitalità che, nel corso di questi mesi, Faenza ha dimostrato nei confronti di tutti i loro connazionali.

Considerata come l’apice del romanticismo nel balletto classico, “Giselle” si basa sulla leggenda delle Villi, spiriti di giovani ragazze morte prima del matrimonio. La leggenda narra sempre che di notte esse escano dalle loro tombe, costringendo i viaggiatori ribelli a danzare fino a quando i giovani non muoiono per la stanchezza.

L’opera è stata scritta dall’autore tedesco Heinrich Heine e dal francese Thèophile Gautier, che insieme a Henri de Saint Georges adattò la storia per creare un libretto per il balletto, con la musica di Adolphe Adam e la coreografia di Jean Coralli e Jules Perrot, quest’ultima rivista poi da Marius Petipa per un debutto a San Pietroburgo nel 1880.

Tra gli interpreti dell’Ukrainian Classical Ballet (diretto da Ivan Zhuravlov) vi sono Olga Golitsya (ètoile dell’Opera Nazionale Ucraina, nel ruolo di Giselle), e il solista ucraino Iurii Kekalo (nel ruolo di Albrecht).

Costo dei biglietti: 30 euro (platea e palchi), 20 euro (Under 20 e Loggione), acquistabili tramite prevendite da martedì 19 a lunedì 2 maggio (esclusi festivi) dalle 10 alle 13 e lunedì 16 maggio dalle 10 alle 13 , sempre presso la biglietteria del Teatro; è inoltre possibile prenotare telefonicamente a partire dal 19 aprile (dal lunedì al venerdì, festivi esclusi) contattando lo 0546.21306 oppure su Vivaticket.

(Annalaura Matatia)