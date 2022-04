Faenza. Brighton Rock Events presenta “Danilo Pavarelli and The Soul Three” in un tributo a George Michael. Appuntamento sabato 23 aprile, ore 21, al teatro sala Fellini di Faenza.

Danilo Pavarelli, in attività da 30 anni con lo pseudonimo The Soul, vanta all’attivo diverse collaborazioni, in ambito live e in studio, con artisti di caratura nazionale ed internazionale (Vasco Rossi, Celso Valli, Bobby Solo, Eric Singer KISS, Paul Gilbert MR BIG, The Real J ex-Smiling People, Gimmy Weaver & Woompa Records, ecc.).

Lo spettacolo ripercorre tutte le tappe della carriera musicale di George Michael, dagli albori nel 1981 con gli Wham!, fino all’ultima tournee mondiale “Symphonica” del 2012, riproponendo fedelmente tutte le hits più famose, insieme alle numerose collaborazioni e covers da lui stesso eseguite. In questo vasto repertorio troveremo quindi Careless Whisper, Jesus to a child, Everything she wants, freedom ’90, Older, Roxanne dei Police, Don’t let the sun go down on me di Elton John, solo per citarne alcune.

Con uno spettacolo coinvolgente e trascinante, per un George Michael fuori dagli schemi della classica tribute band! Prevendita clicca qui

Obbligatoria l’esibizione del Super Green Pass e mascherina FFP2. Infoline: 349.7138188 [email protected]