Dozza. Una mattinata di riprese video nel cuore del borgo per il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen. Complice l’imminente Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, in programma nel fine settimana all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, l’asso del volante olandese della Red Bull Racing ha prestato la propria immagine per la realizzazione delle riprese di uno spot per un modello di auto elettrica di una nota casa costruttrice. Un filmato girato proprio tra i muri dipinti e la Rocca dell’antico paese medievale, da sempre punto di riferimento del territorio in ambito artistico, turistico ed ambientale, per un paio d’ore off limits al traffico veicolare.

Al termine del lavoro davanti alle telecamere, Verstappen ha incontrato il sindaco Luca Albertazzi che gli ha consegnato la pergamena di ‘DozzAmbassador’. La presenza giornaliera del fuoriclasse iridato nel centro storico, insieme a quella che sarà la messa in onda dello stesso spot, puntellano la crescente visibilità di una location già meta di altri illustri personaggi del panorama nazionale ed internazionale. Flussi spontanei legati al fascino ed alla nomea del borgo che, attraverso l’ideazione di un progetto tenuto a battesimo qualche giorno fa dalla cantautrice Gabriella Martinelli, punta ad intercettare anche quei volti più noti al grande pubblico.

Per il sindaco Luca Albertazzi “Quella di Max Verstappen è una presenza prestigiosa che mette in risalto, ancora una volta, l’attrattività a tutto tondo del nostro borgo. Dozza vanta l’unicità di essere un autentico set naturale a cielo aperto particolarmente congeniale per riprese televisive e video grazie a quel patrimonio artistico apprezzato in tutto il mondo. Soddisfatti anche del fatto di essere stati scelti come location di lavorazione di uno spot per un’eccellenza del panorama automobilistico mondiale. Esperienze che alle latitudini dozzesi si ripetono con continuità da tempo. Il tutto in una realtà che fa della propria vocazione alla tutela ambientale e della mobilità sostenibile un vero sigillo identificativo”.