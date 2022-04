Imola. Per necessità legate alla viabilità per il Gran premio di F1 all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, nella giornata di domenica 24 aprile, non sarà possibile entrare in autostrada dal casello di Imola dalle 7 alle 13. Potranno uscire al casello di Imola solamente coloro che arriveranno da fuori. Si consigliano, per quel lasso di tempo, i caselli di Castel San Pietro per chi vuole andare a nord e di Faenza per chi vuole andare verso sud.

Non si esclude la possibilità, anche nel pomeriggio di domenica 24 aprile, di impedire l’uscita al casello di Imola per agevolare i tanti tifosi che staranno uscendo dopo aver visto i bolidi nel circuito del Santerno.