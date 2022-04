Imola. Ci sarà anche il cantautore bolognese Cesare Cremonini domenica 24 aprile ad assistere al Gran premio di F1 all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Proprio lui che si esibirà in concerto nel paddock che dà sulla mitica curva Rivazza il prossimo 2 luglio.

Cremonini è entusiasta per l’evento nell’autodromo che frequentò da piccolo insisme con il padre e il fratello in veste di spettatore di un Gran premio.

“Ciao a tutti! Ecco il manifesto del concerto del 2 luglio all’autodromo di Imola, realizzato da Aldo Drudi per CremoniniSTADI2022 – esordisce il cantautore bolognese -. Dall’alba fino alla notte”, in una immagine sola che mostra il circuito, la mitica Rivazza e il nuovo palco del tour stilizzato. Ho voluto omaggiare il fascino dell’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ dove si terrà l’ultimo concerto di #CremoniniSTADI2022, unendo la passione degli amanti dei motori a quella del pubblico dei grandi concerti live. Tutto in un solo manifesto, nato per storicizzare il nostro ultimo grande evento estivo. Per questo motivo nell’immagine creata per noi da Aldo Drudi @drudi_performance sono stilizzati in modo grafico sia il mio nuovo palco che la pista del circuito di Imola che si allunga oltre la mitica Rivazza, luogo simbolo per tutti i tifosi del motor sport e dei grandi raduni live! Ho chiesto poi di far realizzare tre diversi colori della stessa immagine, (li vedrete esposti in queste tonalità) una per ogni momento che vivrà il pubblico: dal chiaro del mattino, al rosso del tramonto fino al blu della notte per rappresentare in modo completo tutta la passione e l’eccitazione di una intera giornata che avvicina e unisce da sempre la musica allo sport. Inoltre sarò ovviamente domenica 24 aprile in autodromo per godermi l’atmosfera del Gran premio!”.