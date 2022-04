Imola. Sta per concludersi il ricco calendario di iniziative che il Comune di Imola ha organizzato e promosso, in collaborazione con le associazioni di categoria, nella settimana dal 18 al 24 aprile, pensate per i turisti ed anche per gli imolesi. Ecco il programma di domenica 24 aprile.

Ex bar Bacchilega, fra simulatori e degustazioni – Dalle 18 alle 24, proseguono le attività allestite all’interno dell’ex Bar Bacchilega (via Emilia 167). C’è la possibilità di utilizzare simulatori professionali ad uso gratuito, con anche esibizioni di Amos Laurito, pilota ufficiale Ferrari E-Sport; mentre TERRE&MOTORI propone la “Vetrina delle Eccellenze”, con in degustazione prodotti tipici e vini del territorio dei Comuni appartenenti al Con.Ami; saranno presenti inoltre il Museo ‘Francesco Baracca’ di Lugo e l’Osservatorio per la sicurezza stradale.

In via Aldrovandi spazio all’Estro – In via Aldrovandi (adiacente a Piazza Matteotti), la Bottega d’Arte Sociale presenta “Artigianato scende in strada”, con laboratori tenuti dagli artigiani del territorio, dalle ore 9 alle ore 24. In via Aldrovandi (adiacente a Piazza Matteotti) Estro Lo Spazio delle Idee” – Circolo ARCI presenta “Formula Estro!” con eventi serali, musica e banco bar, dalle ore 10.30 alle ore 24.

In Piazza Matteotti, per la rassegna “Dai Motori ai Gusti”, dalle 19.30 dj set con Dj Rosso. In piazza Gramsci spazio a “Musica & Motori”, con “Da Piazza Gramsci all’Enzo e Dino Ferrari. Sul palco di Imola in Musica, la Piazza dei Giovani Imolesi”, organizzato da Bar Centrale, Parsot, Mezcal, Bar Roma e Osteria del Cedro che per l’occasione ampliano gli orari e allestiscono la piazza con gazebo, tavoli, sedie e piani bar. Piazza Caduti della Libertà, a sua volta, diventa il “Salotto Made in Italy”, con dalle 18 alle 24.30 degustazione cocktails a Km Zero + dj Set, organizzato da Anonima Fornelli e Galleria N.8.

Asse Stazione – Centro Storico – Autodromo – Lungo l’asse Stazione – Centro Storico – Autodromo si snoderanno diverse iniziative. Nel locale Galleria N.8 (via Emilia 158), alle 18 dj set 18 dj set Rotation; in via Appia è allestita la mostra a cielo aperto “Le emozioni dell’Autodromo”; Inoltre, in via Appia 8 il Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca (Crame) organizza “Le Emozioni della Storia”, con esposizione di vetture d’epoca, in collaborazione con Carducci Supermercati e Carburanti Conad. In via Emilia 250, “Caffè Emilia in Pista”, alle ore 20.30 presenta Psycho Nipples Live. In via Emilia 185, “Poke&Cocktails con Dj Set”: Pikaloha Poke in collaborazione con Porteno Caffè dalle 17 alle 23.30. In via Quaini, Baccus Bar Pub allestisce tavoli e sedie dalle 9 alle 24; in via Orsini il negozio Alce Nero Shop allestisce tavoli e sedie dalle 9 alle 23; in via Mazzini, Pizza da Ciacco allestisce tavoli e sedie dalle 8 alle 24, così come in via Emilia 75 Forno Katanè allestisce tavoli e sedie.