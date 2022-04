Imola. Formula Imola è lieta di annunciare che il circuito internazionale “Enzo e Dino Ferrari” ha ottenuto la certificazione FIA 3 STARS dalla Federazione Internazionale per il terzo livello ambientale, il più alto livello ottenibile.

Un risultato che premia il forte impegno ambientale dell’autodromo che si è concretizzato soprattutto attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio e contenimento del rumore, la dotazione di pannelli fotovoltaici a supporto del fabbisogno energetico rinnovabile del circuito e di attività concernenti la gestione della produzione di rifiuti e la riduzione della plastica monouso. Il tutto grazie alla totale sinergia tra l’assessorato all’Autodromo e l’assessorato all’Ambiente del Comune di Imola, Formula Imola e il Con.Ami.

Ricordiamo che il programma “Autodromo Sostenibile” comprende progetti per la mitigazione attiva e passiva del rumore, per la mobilità sostenibile da e verso l’autodromo con servizio bike sharing a flusso libero e installazione di colonnine di ricarica elettriche, azioni plastic free con la messa in uso di distributori di acqua nelle aree comuni (uffici, sala stampa) e la distribuzione di borracce. Attraverso la sinergia con Unibo è stata sviluppata una tesi che permette di calcolare gli impatti dei grandi eventi che potranno essere compensati grazie al progetto “Un bosco per l’Autodromo”, un intervento di forestazione all’interno di una strategia più ampia che ha permesso al Comune di Imola di vincere il Bando del Ministero per la transizione ecologica. Il Bosco sarà realizzato alla fine del 2022 in un’ansa del fiume Santerno attraversata dalla Ciclovia del Santerno, nei pressi dell’Autodromo, e sarà dotato di pannelli illustrativi che racconteranno i benefici prodotti dagli alberi nell’assorbimento della CO2 e polveri sottili e a favore della biodiversità.

L’attestato è stato consegnato al presidente di Formula Imola, Giancarlo Minardi, dal presidente del Senato FIA, Carmelo Sanz de Barros, in rappresentanza del presidente FIA Mohammed Ben Sulayem. Erano presenti il presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, il Sindaco di Imola Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo Elena Penazzi.

Mohammed Ben Sulayem (presidente FIA): “La FIA è lieta di riconoscere il forte impegno per l’ambiente dimostrato dall’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, che è diventato uno dei pochi circuiti in Europa ad ottenere il più alto standard ambientale FIA, il livello Tre Stelle. Questo fa parte dell’impegno globale dello sport automobilistico per ridurre il proprio impatto ambientale e aprire la strada all’innovazione sostenibile. Mi congratulo con tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato e auguro loro un Gran Premio di Formula 1 2022 di successo questo fine settimana”.

Gian Carlo Minardi (presidente Formula Imola): “Un risultato che ci riempie di soddisfazione, frutto della collaborazione con il dott. Luigi Di Matteo di ACI e il Comune di Imola attraverso l’Imola Living Lab, progetto realizzato dalle assessore all’Autodromo Elena Penazzi e all’Ambiente, Elisa Spada con la professoressa Valeria Vignali dell’Università di Bologna. Insieme abbiamo intrapreso un percorso che ci ha portato ad avere già per il GP di F1 del 18 aprile 2021 il riconoscimento di 1 Stella, e quest’anno la terza Stella, assegnata per la piena conformità al progetto FIA Sustainability Programme, che coinvolge gli autodromi Internazionali e che sarà obbligatoria per ospitare le gare internazionali, fra cui naturalmente la F1, a partire dalla fine del 2022”.

Marco Panieri (sindaco di Imola): “L’autodromo della nostra città che riceve la terza stella FIA per la sostenibilità è un grande orgoglio per tutti noi. Perché indica una direzione di futuro ben precisa che vogliamo essere in grado di costruire e perché riconosce il lavoro di un impianto che ha saputo adeguarsi alle migliori pratiche al mondo per ridurre le emissioni di CO2, l’inquinamento acustico e la produzione di rifiuti, oltre a lavorare sull’autosufficienza energetica. Oggi possiamo rivendicare con forza il progetto ‘autodromo sostenibile’, iniziato qualche tempo fa e che oggi ci permette di essere uno dei soli quattro circuiti al mondo a possedere tale certificazione”.

Elena Penazzi ed Elisa Spada (assessore Comune di Imola): “Aver raggiunto il livello massimo di certificazione ambientale della FIA ci riempie di orgoglio; per ottenere la terza stella FIA sono richiesti standard altissimi. Il lavoro di squadra con l’autodromo e Unibo ora continua, attraverso una ricerca costante, sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, con l’implementazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura dell’impianto, sia per quanto riguarda ulteriori mitigazioni acustiche, che stiamo già studiando nelle zone maggiormente impattate dall’attività dell’autodromo”.