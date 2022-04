Faenza. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, riapre la Ludoteca di via Cantoni 48 a Faenza con un evento che si terrà domenica 24 aprile. Molteplici le attività realizzate grazie alla collaborazione con il Centro per le Famiglie (che ha programmato giochi ed attività per bambini dai 12 ai 36 mesi) e diversi enti del faentino.

La Ludoteca è il luogo per eccellenza in cui si apprende a giocare con e senza giocattoli, favorendo allo stesso tempo la relazione tra bambino e adulto. Il personale della Ludoteca di Faenza programma periodicamente attività e laboratori per fasce omogenee di età, valorizzando giochi, materiali, attrezzature e tutto il patrimonio ludico anche di epoche e culture diverse in funzione dell’attività proposta e dell’età dei ragazzi.

L’offerta educativa della Ludoteca ripartirà a pieno ritmo a settembre, con novità formative e didattiche, e verrà destinata anche alle scuole. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti della settimana prossima durante la giornata di apertura del 24 sono previsti giochi da tavolo con l’associazione “Compagnia del Grifone” (a partire dalle 15) rivolti a ragazzi dai 12 anni in su; tutti i minori di 11 anni sono ammessi solo se accompagnati.

A seguire, martedì 26 aprile, avrà luogo sempre alle 15 “Alla scoperta della Ludoteca”, per bambini da 1 a 6 anni; mercoledì 27 aprile dalle 9 si terranno poi i “Giochi motori in Ludoteca” (12 mesi – 6 anni), e infine giovedì 28 aprile, alle 16.30, avrà luogo il Laboratorio di origami, curato dalla ‘Palestra della Scienza’ (7 – 14 anni)

Le proposte settimanali della Ludoteca – ad accesso ed iscrizione gratuita per quest’anno 2022 – sono consultabili sul sito del Comune di Faenza, dove verranno esposti i programmi e la modalità di prenotazione.

(Annalaura Matatia)