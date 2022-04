A Napoli nell’ultima prova della Regular Season di serie A1 2022, bella prova delle ginnaste imolesi della Biancoverde che, trascinate dalla capitana Carolina James, che totalizza lo score più alto per la squadra, confermano saldamente un settimo posto finale nel campionato. Ottima gara per tutto il sestetto coinvolto, questa volta formato da Carolina James, Cristina Cotroneo, Alessia Guicciardi (che alla trave e corpo libero ottiene punteggi tra i più alti del campionato), Elisa Calderoni, Anna Villa e Giorgia Centenaro. Il sestetto si è dimostrato ben coeso e determinato soprattutto quando, due giorni prima della gara, si è palesata nuovamente e improvvisamente la defezione del prestito Meolie Jauch che per la seconda volta ha dato forfait, non essendo stata autorizzata alla trasferta in Italia.

È evidente che la mancanza assolutamente non annunciata del prestito previsto (di cui usufruiscono gran parte delle squadre di A1) ha impedito un piazzamento nelle prime sei squadre italiane; comunque, nella rimodulazione dell’ultimo minuto dei quattro esercizi per attrezzo, hanno potuto così fare più esperienza anche questa volta le neo junior Anna, Elisa e Giorgia, dimostratesi importanti elementi della squadra per il prossimo anno, assieme a Chiara Pontil, che ha gareggiato nella seconda prova e ad Alice Fabbri che, pur non avendo gareggiato in queste tre prove, si prepara a un prossimo ingresso in squadra quanto prima.

Contemporaneamente, a Cesena, grandi risultati per Biancoverde nella gara di Campionato individuale Silver di categoria LD dove all’esordio in questa competitiva categoria, le allieve A4 Anastasia Kozicka e Tiziana Purpora dominano il podio conquistando, con una bella prova, rispettivamente oro e bronzo regionali.

Inoltre, sempre in questo ultimo fine settimana di aprile, la Ginnastica Biancoverde è stata protagonista di apprezzate esibizioni in occasione della manifestazione Imola Street Food nel parco dell’Osservanza, in concomitanza con il Gran Premio di F1.

