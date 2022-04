Dopo la prima parte di stagione dedicata ai duathlon, lo scorso weekend è cominciata anche la stagione dei triathlon. A inaugurare le danze, è stato Fabio Galassi domenica 24 aprile a Lignano Sabbiadoro per il TriSpeedo Olimpic Città di Lignano, gara su distanza olimpica (1500m nuoto, 40km bici, 10km di corsa), caratterizzata da un acqua molto fredda e dal mare mosso.

Tra i 180 atleti al via, Galassi riesce ad uscire dall’acqua in dodicesima posizione, e conduce una gara tutta in rimonta, forte di una grande frazione ciclistica ai 42 km orari di media, che lo porta al al settimo posto assoluto e primo di categoria S2 in 1h52’48”.

Lunedì 25 Aprile un gruppo di 5 triatleti molesi si è presentato al via del Triathlon Rubicone a Gatteo a mare, sfidando le rigide temperature del mare. Tra i 260 atleti al via, il migliore tra le fila dell’Imola Triathlon è stato Antonio Gaddoni, che chiude al 6° posto di categoria M3 in 1h15’14”, segue il giovane Fabio Bartolini, al suo debutto con i colori dell’Imola Triathlon (1h15’14”), terzo imolese è Davide Mercuri (1h18’26”). Seguono Pietro Ravagli in 1h21’18” e Fiorenzo Rinaldi (1h24’11”) che conquista il 3° posto della categoria M5.