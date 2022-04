Imola. E’ Foto Olimpia, lo storico negozio del fotografo Gianni Sanna, a vincere la seconda edizione del concorso “Formula 1 in vetrina”, organizzato dal Comune di Imola nella settimana del Gran Premio di F1, svoltosi il 24 aprile scorso. Al secondo posto si è classificato MamiGì, negozio specializzato in articoli per la prima infanzia, aperto 3 anni fa da Giada Savoia. La premiazione è avvenuta il 28 aprile pomeriggio in municipio. A premiare Patrizia Sanna per Foto Olimpia, vincitrice del primo premio (600 euro) e Giada Savoia, titolare di MamiGì, vincitrice del secondo premio (400 euro) sono stati l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi e l’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini, dopo un breve saluto da parte del sindaco Marco Panieri, che si è complimentato con le vincitrici.

“Abbiamo realizzato la vetrina giocando fra ieri e oggi, proponendo modellini della Ferrari di Alesi, fra gomme di F. 1, bottiglie storiche e bandiere della Ferrari esposte avendo come fondale foto da noi scattate delle gare di F.1 di un tempo e di oggi” spiega Patrizia Sanna. “La vetrina è nata con l’idea di descrivere l’evento Gran Premio, realizzando, con i pannolini per bambini, un modellino di Ferrari e di un aereo delle Frecce Tricolori, inserendo anche seggiolini e la riproduzione della torre di ingresso all’autodromo”, racconta Giada Savoia.

Le vetrine sono state allestite dal 16 aprile fino al 24 aprile compreso, giorno del Gran Premio di F. 1. “L’obiettivo del concorso, che ha visto concorrere 15 vetrine, di 13 attività, in quanto una attività ha partecipato con tre vetrine, è stato quello di creare l’occasione affinché i cittadini e gli ospiti in visita trovassero una maggiore atmosfera di festa, dando il più ampio risalto alla rete distributiva locale in un’ottica di ‘place branding’”, fanno sapere gli assessori Penazzi e Raffini, ragionando già sulla terza edizione, l’anno prossimo.

Al concorso, destinato alle attività commerciali di vicinato, potevano partecipare tutte le attività con vetrina, ubicate sul territorio comunale, ad eccezione della attività con sede e vetrina nei centri o gallerie commerciali (eccezion fatta per la Galleria del Centro cittadino). La partecipazione al concorso era libera e gratuita.

Gli esercizi commerciali partecipanti hanno allestito la propria vetrina, sul tema oggetto del premio, secondo la loro libera interpretazione e fantasia rispettando gli accorgimenti relativi al buon gusto ed alla decenza. Sulla vetrina era riportata una scritta che oltre a indicare la ragione sociale, riportava la dicitura “Formula 1in Vetrina”.