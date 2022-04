Imola. Dal 30 aprile all’8 giugno torna “Naturalmente Imola” la manifestazione organizzata dal Comune di Imola con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Città metropolitana di Bologna e sostenuta da Clai Imola e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

L’edizione 2022 sarà inaugurata sabato 30 aprile, a partire dalle 15, nel parco delle Acque Minerali, un luogo simbolico per una manifestazione che, quindici anni fa, vide la luce proprio in questo meraviglioso spazio verde della città. Un ritorno alle origini quindi per celebrare il successo di un evento che, di anno in anno, suscita l’entusiasmo dei cittadini imolesi e dei numerosi visitatori che scoprono (o riscoprono) le bellezze naturali della nostra città. L’evento sarà anche l’occasione per inaugurare la nuova area giochi per i bimbi i cui lavori si sono recentemente conclusi. Parteciperanno all’evento, l’assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità, Giacomo Gambi e l’assessora all’Ambiente, Mobilità Sostenibile e Politiche di Genere e partecipative, Elisa Spada. Un momento musicale offerto dalla Banda musicale Città di Imola e una visita guidata di carattere naturalistico/geologico a cura dell’Associazione Arte.Na, concluderanno un pomeriggio all’insegna della natura. Il ritrovo è nella Fontana Ottagonale, in prossimità della quale, grazie alla Biblioteca Comunale di Imola, è stata installata una postazione di book crossing, un’iniziativa di distribuzione gratuita di libri che parte dall’idea di lasciare libri nell’ambiente naturale, o urbano, affinché possano essere ritrovati (e quindi letti) da altri lettori.

La nuova area giochi – Nelle settimane scorse sono stati ultimati i lavori di riqualificazione dell’area giochi con nuove pavimentazione antitrauma in ghiaia di tutte le attrezzature, dal labirinto alle altalene, all’area piccoli, e la realizzazione di un’area giochi multifunzionale, ampliata rispetto a quella precedente, adatta a diverse fasce d’età, che stimola la motricità di bambini e ragazzi. L’area giochi si inserisce in un quadro più ampio di azioni, iniziate nell’estate del 2021 e proseguite anche nel 2022, con l’obiettivo di riqualificare uno dei parchi più amati e frequentati della nostra città. Il percorso di valorizzazione di questo importante patrimonio della città prosegue poi con un progetto di più ampio respiro che è stato candidato al Bando “Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici” del PNRR, con un investimento complessivo di 2 milioni di euro.

Gambi: “I 15 anni sono una ricorrenza speciale” – “In occasione di questa ricorrenza così speciale, i quindici anni di “Naturalmente Imola”, abbiamo voluto proporre un programma con eventi che da sempre hanno caratterizzato il suo successo: pensiamo alle visite guidate ai giardini ed alle ville più belle del nostro territorio, alla scoperta del cimitero del Piratello, alle conferenze e incontri – spiega Giacomo Gambi, assessore alla Cultura -. Ma abbiamo anche voluto marcare questa importante ricorrenza con dei momenti significativi, rispondendo all’esigenza dei cittadini di mettere in luce un patrimonio artistico e naturalistico poco noto. Proprio a questa esigenza rispondono, ad esempio, la visita al complesso dell’Osservanza: quante volte si percorre questo bellissimo parco, interrogandosi sulla sua storia e il suo ruolo nel passato di Imola? Quante volte ci siamo interrogati sui monumenti che arricchiscono Imola, e di cui, di fatto, si conosce così poco? Come le opere di Sartelli, Bellettini, Mimmo Paladino, Mauro Andrea per citarne alcuni. Abbiamo quindi pensato e progettato questa rassegna per valorizzare la nostra bellissima Imola come un grande museo a cielo aperto”.

Oltre un mese di eventi – L’inaugurazione sarà solo il primo dei tantissimi eventi che vedranno protagonisti il patrimonio naturalistico e artistico della città di Imola attraverso incontri, visite guidate e laboratori. Un programma ricco che caratterizzerà tutto il mese di maggio, con una particolare attenzione ai weekend, per offrire occasioni di svago, evasione e approfondimento con un invito particolare a vivere il centro storico, in continuità con gli altri eventi proposti sul periodo, e in particolare “Il centro fiorisce” in programma sabato 14 maggio. La manifestazione impegnerà il centro storico anche grazie alla riproposizione del format delle Mostre in centro, ideate per la prima volta in occasione del Baccanale 2021 e presenti anche durante il periodo del Carnevale dei Fantaveicoli. Per questa occasione, è stato affidato a Massimo Golfieri, fotografo e artista visivo imolese, il compito di arricchire il porticato di Piazza Gramsci con una serie di scatti fotografici di cui saranno protagonisti i parchi, i giardini, pubblici e privati, e gli angoli verdi di Imola in un vero e proprio racconto fotografico. La mostra sarà visibile dal 30 aprile, e verrà inaugurata il giorno 6 maggio alle 17.30, alla presenza del fotografo che racconterà ciò che ha voluto immortalare con i propri scatti.

Informazioni generali per la partecipazione – Gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito se non diversamente segnalato. La prenotazione è obbligatoria, ove segnalato. I posti sono limitati, l’Amministrazione invita a prenotare quanto prima per essere sicuri di non perdere nessuna delle splendide attività organizzate per questa edizione così speciale. Per non perdere nessuna delle iniziative in programma, si invita a consultare la pagina dedicata alla manifestazione sul sito del Comune di Imola: www.comune.imola.bo.it/naturalmenteimola o sulla pagina Facebook: Comune di Imola – Cultura

Per informazioni: 0542 602300 [email protected]