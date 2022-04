I due anni trascorsi hanno messo a dura prova il settore viaggi, ma il 2022 si sta rivelando come un nuovo trampolino di lancio per il turismo e le indagini di mercato non hanno dubbi su quelli che sono i trend.

Gli italiani sono felici di tornare a viaggiare. Anche se le statistiche non sono ancora ai livelli pre-pandemia, l’80% delle persone quest’anno partirà per le vacanze.

Le preferenze e i comportamenti dei viaggiatori sono cambiati, con un 74% di italiani che ora preferisce fare scelte sostenibili, decidendo di restare nel Bel Paese alla scoperta di itinerari culturali e gastronomici.

Cresce anche il numero di persone che restano a lavorare da remoto, scegliendo mete turistiche in cui trasferirsi per un periodo più o meno lungo e continuare a svolgere la propria attività in un ambiente più rilassato, spesso a contatto con la natura.

Il turismo sostenibile è linfa per l’Emilia Romagna

Queste tendenze portano buonumore al comparto turistico emiliano. La Regione è ottimista, e i dati le danno ragione.

Da un’indagine di Assoturismo Confesercenti Emilia Romagna, infatti, emerge che già in primavera si sta assistendo a un numero significativo di presenze, di cui 82% rappresentato da italiani, destinato a crescere per l’estate in arrivo.

Questi sono dati che incoraggiano, in un territorio che da sempre ha puntato gran parte delle proprie risorse sul turismo, complice la massiccia presenza di luoghi di interesse storico-culturale e le innumerevoli mete eno-gastronomiche e naturalistiche della Regione.

Montagna, mare, paesaggi profumati e città storiche sono un mix di esperienze che portano da sempre i turisti, italiani e non, a scegliere l’Emilia Romagna come meta turistica e il 2022 si sta rivelando una conferma.

Gli italiani tornano a viaggiare senza paure

Alla luce dell’analisi appena fatta, si evince che gli italiani finalmente pensano di poter programmare le prossime vacanze senza troppa ansia che ci sia qualche intoppo.

Nel 2020/2021 il Covid-19 è stato in cima alla lista delle preoccupazioni. Programmare una vacanza con largo anticipo non è stato possibile per via delle norme stringenti in vigore, oltre alla paura della gente di contrarre il virus.

La campagna vaccinale, però, sembra aver dato i suoi frutti e finalmente si può tirare un sospiro di sollievo.

Riprendono anche i viaggi all’estero

Quelli che maggiormente hanno risentito degli strascichi della pandemia sono stati i viaggi extraeuropei, per svariate e ovvie ragioni. Ma ora sembra essere tornata la voglia di prendere l’aereo e partire verso una meta esotica.

Secondo l’EY Future Travel Behaviours, che ha condotto l’indagine sui trend legati ai viaggi per vacanza e per lavoro, sia nel mercato nazionale che internazionale, sono soprattutto i giovani under 40 a voler andare lontano con un viaggio in aereo.

I fattori principali che influenzano le scelte di viaggio sono la comodità e il prezzo, ma ovviamente c’è ancora attenzione e preoccupazione per la sicurezza e la salvaguardia della salute anche quando si è in vacanza.

Le località esotiche restano le mete preferite

Restano in cima ai desideri delle persone le mete esotiche, alla ricerca di una vacanza di completo relax, lontani dalla quotidianità e con la dovuta attenzione alla sostenibilità ambientale.

A partire dall’Africa, dove Zanzibar o Madagascar in estate si riempiono di turisti italiani ed europei. Qui si può vivere una vacanza completamente dedicata al mare e al sole, oppure partire per un safari alla scoperta della fauna e della flora locale, o ancora esplorare le città pittoresche come Stone Town, capitale di Zanzibar.

Anche Bali è una meta amatissima dai turisti italiani. Un posto in cui ci si immerge in un perfetto equilibrio di natura, mare, spiagge incontaminate, cultura e anche divertimento. Bali, che in lingua locale significa “isola degli dei”, offre una serie di esperienze interessanti: non a caso molti nomadi digitali decidono di trasferirsi su queste isole per periodi più o meno lunghi.

Chi non ha mai desiderato sciogliersi al sole di uno dei 26 atolli delle Maldive? L’arcipelago che si estende nell’Oceano Indiano incarna il classico sogno esotico che tutti prima o poi nella vita vorrebbero fare.

Barriere coralline incontaminate e spiagge di sabbia finissima sono lo scenario dentro il quale vivono centinaia di resort e strutture ricettive di ogni tipo. Una vacanza alle Maldive è l’ideale per chi ama il sole e desidera davvero una vacanza per rinfrancarsi dalle fatiche di un periodo non proprio felice, per tornare a casa rigenerati.