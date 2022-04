Castel S. Pietro Terme (Bo). Prenderà il via il 1º maggio la seconda edizione di “Castello: strade di parole”, ciclo di incontri con l’autore a cura di libreria Atlantide in collaborazione con lo scrittore Alberto Alberici e con il patrocinio del Comune di Castel S. Pietro Terme.

La cultura, le parole, torneranno ad essere proposte dal vivo attraverso la voce degli scrittori che saranno ospitati in alcuni angoli del nostro paese, per cogliere le suggestioni dei luoghi.

Il primo appuntamento

Il ciclo sarà composto di 5 appuntamenti che avranno luogo tra il 1º maggio e il 9 giugno grazie anche al supporto di alcune realtà locali come il Giardino degli Angeli, Lagosteria, Erboristeria Camomilla.

Domenica 1 maggio, ore ore 18, alla Lagosteria di Castel San Pietro (Laghetto Scardovi, viale Terme 1060): tappa dell’ Incipit Gran Tour di Miraggi edizioni. Aperitivo letterario con Fabio Mendolicchio di Miraggi edizioni e gli scrittori Luca Quarin e Alberto Alberici.

4.000 chilometri in 11 giorni, dal 27 aprile al 7 maggio, con una media di 363 chilometri al giorno per raggiungere 54 librerie, a bordo della sua Vespa 200 GT attrezzata come una libreria viaggiante. Da 12 anni, Fabio Mendolicchio si mette in gioco con la casa editrice nata a Torino nel 2010 con l’intento di “fare” libri che altri non fanno. Dallo scorso anno, il compleanno è diventato un viaggio-impresa in tutta Italia. Ad ogni tappa, una lettura ad alta voce; ad ogni presentazione un gioco con le 54 carte del gioco letterario Incipit Offresi per indovinare un grande classico e vincere un libro per dimostrare che “vince chi legge”. Presenti nella tappa castellana gli autori Luca Quarin (Di sangue e di ferro edito da Miraggi) e Alberto Alberici.

Luca Quarin è autore de Di sangue e di ferro. Nel 1972 esplode una bomba a Peteano, vicino a Gorizia, uccidendo tre carabinieri. Gli inquirenti sospettano alcuni militanti di Lotta Continua. Due di loro, un ragazzo e una ragazza che frequentano la facoltà di sociologia a Trento, finiscono con l’automobile nel lago di Levico, cercando di sfuggire all’arresto.

A distanza di anni emergeranno depistaggi e trame oscure della destra eversiva capaci di fare dubitare sulla versione ufficiale… Un romanzo sulle oscurità della Storia e sull’impossibilità di ricucire il presente con il passato, anche per quanto riguarda le vicende personali.

Gli altri appuntamenti

Venerdì 13 maggio – ore 18.30, in libreria Atlantide: Veronica Galletta presenta Nina sull’argine (Minimum fax) intervistata da Roberta Tattini. Tra i dodici libri semifinalisti al Premio Strega.

Venerdì 27 maggio – ore 16.30, Giardino degli Angeli, via Remo Tosi: Eliselle presenta Il collegio (Einaudi Ragazzi) intervistata da Nicole Meloni.

Mercoledì 8 giugno ore 18 – Cortile Ex Asilo Nido, piazza Galileo Galilei: Roberto Camurri presenta Qualcosa nella nebbia (NN editore). In collaborazione con Erboristeria Camomilla.

Giovedì 9 giugno ore 18 – Cortile Ex Asilo Nido, piazza Galileo Galilei: Jacopo Masini presenta Santi numi (Exorma), intervistato da Alessandro Boriani. In collaborazione con Erboristeria Camomilla

Gli incontri, gratuiti, si terranno nel rispetto delle normative vigenti contro la diffusione del Covid-19. Gli eventi all’aperto, in caso di pioggia, saranno rinviati o annullati.

Prenotazione consigliata: via Tel.\WhatsApp – solo testo – 051.6951180, email: [email protected] o in libreria (anche per info).

Per i dettagli sui singoli appuntamenti: https://www.facebook.com/libreria.atlantide/