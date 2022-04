Faenza. È stata la città spagnola di Talavera de la Reina(famosa in tutto il mondo per le sue ceramiche) ad ospitare lo scorso weekend una delegazione dell’Amministrazione comunale faentina, al fine di realizzare uno scambio culturale con i rappresentanti della città gemellata con Faenza. L’incontro è avvenuto in occasione della festa de “Las Mondas”, celebrazione di rilievo nazionale che rappresenta il momento istituzionale più alto e rappresentativo per la città di Talavera.

Per l’occasione, vengono invitate le città ad essa gemellate. Dopo la cancellazione della manifestazione sia nel 2020 che nel 2021, in questa prima edizione post- pandemia, significativa per la città di Talavera, sono state accolte l’omonima città peruviana di Talavera de la Reyna e Faenza.

La delegazione faentina era rappresentata da Davide Agresti, assessore con delega all’Europa, e da Benedetta Diamanti, dirigente del settore Cultura del Comune di Faenza.

Sabato 24 aprile nella mattinata gli ospiti sono stati ricevuti dalla sindaca Tita García Élez, che ha voluto dare loro un particolare benvenuto per ringraziarli della partecipazione a Las Mondas e alla Grande Processione, sottolineando altresì la soddisfazione per l’incontro dopo due lunghi anni di assenza a causa della pandemia, ed auspicando una forte ripresa delle relazioni troppo a lungo sospese. Particolarmente calorosa è stata l’accoglienza e l’amicizia manifestata da tutta l’amministrazione municipale di Talavera agli ospiti internazionali.

Las Mondas è un festeggiamento di antichissima tradizione di epoca romana e che, nell’ambito della festa religiosa dedicata alla Vergine del Prado, protettrice di Talavera, ricorda e celebra l’antica cultura agricola, il legame con la terra e gli animali, le tradizioni musicali, balli e costumi del territorio. Momento principale dei festeggiamenti è stato il grande corteo del sabato pomeriggio, in cui è prevista una sfilata in costume dei rappresentanti delle amministrazioni locali, e di tutti gli abitanti fino alla Basilica de “Nuestra Señora del Prado”.

La visita in Spagna ha anche costituito una valida occasione per una verifica congiunta del procedimento per confermare l’ingresso di Talavera nel network della Strada eropea della Ceramica: all’interno della Strada infatti, che fa capo al Consiglio d’Europa ed ha presidenza e direzione a Faenza, non poteva mancare la presenza della città spagnola, vista la sua antica tradizione ceramica.

(Annalaura Matatia)