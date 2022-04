Il Comune di Imola, l’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ e IF – Imola Faenza Tourism Company organizzano un momento di ricordo nella ricorrenza dei 28 anni dalla morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. L’iniziativa è in programma domenica 1° maggio, giornata nella quale l’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ è aperto per i pedoni dalle 9 alle 18, con ingresso gratuito.

La cerimonia a ricordo dei due piloti scomparsi rispettivamente il 30 aprile e l’1 maggio 1994 prevede il ritrovo alle 13,30 sotto la torre dell’autodromo, poi la camminata in pista verso la curva del Tamburello, con la deposizione alle 14,17 di un mazzo di fiori gialli e verdi sul luogo e nell’orario in cui Ayrton Senna ebbe l’incidente, nel corso del Gran Premio di F 1, l’1 maggio 1994 e il ricordo del pilota brasiliano.

Successivamente, la camminata in pista proseguirà fino alla curva Villeneuve, con la deposizione di un mazzo di fiori rossi e bianchi sul luogo dove Roland Ratzenberger ebbe l’incidente, nel corso delle qualifiche del Gran Premio di F. 1, sabato 30 aprile 1994, e il ricordo del pilota austriaco.

Saranno presenti, fra gli altri, il sindaco di Imola, Marco Panieri, l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi ed i vertici dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”.

Walking Tour guidati dell’autodromo – Sempre domenica, in occasione dell’apertura al pubblico, verranno organizzati anche Walking Tour guidati dell’autodromo, un’opportunità per scoprire le origini e la storia dello storico circuito imolese. Accompagnati da una guida, i visitatori potranno salire all’ultimo piano della storica Torre dell’Autodromo, per godere di una vista esclusiva sulla pista, sul fiume Santerno e sulla città di Imola. La visita prosegue poi nel paddock, che svelerà i segreti dei luoghi riservati agli addetti ai lavori, mentre la passeggiata finale sulla griglia di partenza farà emozionare gli appassionati, che potranno godersi il “profumo d’asfalto”.

Il tour comprende: visita alla control room, box verifiche, foto ricordo sul podio e camminata lungo la pit lane. Durata: un’ora e 15 minuti circa. Costo: 15 euro per adulto, 10 euro per ragazzi dai 7 ai 15 anni, gratuito sotto i 6 anni. Il Walking Tour si svolgerà nei seguenti orari: ore 10 in italiano; ore 11,30 in inglese; ore 15 in italiano; ore 16,30 in inglese.

Link per la prenotazione : https://www.imolafaenza.it/experience/servizi/autodromo-di-imola/walking-tour/