Imola. Si chiama #Ripartiamoda100 il tour di motociclette e motociclisti che festeggerà on the road il primo secolo di vita della Moto Guzzi, uno dei marchi più iconici del motorismo italiano. Dal 21 aprile al 1° maggio, partendo da Mandello del Lario, patria della Guzzi, il giro di circa 4mila km toccherà sino alla Sicilia tutte le Città dei Motori, la rete Anci che raggruppa i Comuni del Made in Italy motoristico.

Organizzato dal Moto Velo Club Lecco 1922, in collaborazione con il Comune di Mandello del Lario e il patrocinio di Città dei Motori, l’evento vuole rilanciare la passione per il turismo a due ruote, valorizzando le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche di territori uniti dalla storia motoristica del Paese. Lo sottolinea Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello del Lario: “Sono felice di veder finalmente al via l’iniziativa di Città dei Motori rinviata di un anno a causa della pandemia, condivisa e realizzata grazie al Moto Velo Club Lecco, uno dei sodalizi più antichi d’Italia, organizzatore di mitiche corse come la cronoscalata Ballabio – Resinelli, che compie anch’essa 100 anni”.

Nel primo grande evento che unisce non solo simbolicamente le città della Rete Anci, molte le iniziative predisposte dalle amministrazioni comunali, dai club, dagli appassionati del Marchio dell’Aquila e non solo. Dopo la simbolica partenza di Mandello del Lario dal cancello di Moto Guzzi, ogni tappa sarà occasione per visite al patrimonio museale, industriale e sportivo delle Città dei Motori italiane e per iniziative di gemellaggio. Significative in particolare le tappe nei Comuni sede di stabilimenti del Gruppo Piaggio, come Pontedera, patria della Vespa, e Noale con la visita alla factory Aprilia. In #Ripartiamoda100 è stata inserita un’importante tappa a Roma. Domenica 24 aprile un nutrito gruppo di Guzzisti romani ha accolto la carovana del Moto Velo Club Lecco presso la Caserma del Reggimento a Cavallo dei Carabinieri, a Tor di Quinto, dove sono stati anche esposti alcuni modelli storici Guzzi con i colori dell’Arma.

La tappa di Imola – L’ottava tappa del tour, la Atessa / Imola di km 500 ha visto l’arrivo dei motocilisti nella città, indicativamente fra le 16,30 e le 17 del 20 aprile. Ad attenderli, alla Rocca sforzesca, c’erano il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, per accompagnarli in visita alla Rocca e alla mostra dedicata a Marco Simoncelli, allestita al suo interno. Successivamente, il gruppo di motociclisti è andato in autodromo, per una parata con il giro di pista. Domani è prevista la partenza per la nona tappa, la Imola/Torino, di Km 455, con in più un Secondo gruppo che affronterà il percorso Imola/Ospedaletti/Torino, di Km 710.

“Nel mese in cui si festeggia il 50esimo anno della 200 miglia di Imola, siamo molto contenti di accogliere in città un altro festeggiamento, quello dei 100 anni della Moto Guzzi. I 18 motociclisti partiti da Lecco e Mandello del Lario, dopo 7 tappe in giro per l’Italia, sono in arrivo infatti a Imola, dove avranno la possibilità di respirare l’aria dei motori, prima con la visita alla Rocca sforzesca ed alla mostra dedicata a Marco Simoncelli, allestita al suo interno, poi con una parata nel nostro autodromo. Accogliamo con entusiasmo questo segnale di unione e voglia di ripartenza da parte del gruppo Città dei Motori, al quale Imola appartiene”, sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi.