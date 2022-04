Giovanissimi scampati ai misfatti nazifascisti, coi genitori semmai in trincea nel 1° conflitto mondiale, che hanno vissuto gli anni ’60 col piglio del “nulla è impossibile”, asfaltando (non senza disagi) crisi petrolifere, shock terroristici, gli anni dei sequestri, disastri nucleari, tempeste finanziarie e crisi di debito (anche sovrani), fino all’11 settembre, guerre d’area e pandemia comprese.

Gente a cui la disinformazione non ha inciso granchè sul proprio futuro (al contrario di ciò che può accadere oggi), esempio classico di quando essi andavano alle elementari circa mezzo secolo fa e a cui dissero che nel duemila gli umani si sarebbero spostati a bordo di dischi volanti, mentre oggi nel 2020 è ancora un pericolo attraversare la strada sulle strisce pedonali, e malgrado ciò non per questo è sembrato loro che le lancette della storia si siano fermate.

Una generazione di fenomeni parte di una società come quella attuale ancora basata su stime, self-control e (anche) restia al cambiamento che ha bypassato non senza sforzo il Covid-19, che ha azzerato “parametri” sociali, politici ed economici, e che sta ora galleggiando in mezzo al mare di guai (indotti) del conflitto russo-ucraino che interessa poi più o meno gli stessi “parametri” dell’emergenza pandemica, gente da due anni a questa parte in balia di angosce e paure parafrasando il “pezzo” del Vasco nazionale ne “…gli spari sopra sono per noi…”.

Al contempo come d’incanto a Pasqua in ben 14 milioni all’assalto, non a cercar gloria in battaglia ma bensì gioia, come a liberarsi di tossine ingovernabili generate dai disagi dell’ultimo biennio, ed ecco così le spiagge affollate come a ferragosto, il delirio di turisti nelle città d’arte, con i colli e i monti a brulicare di turisti d’ogni età.

Paese delle meraviglie? Per nulla, sul territorio nazionale si è continuato a ricoverare (e morire) di Covid-19 mentre a qualche migliaio di chilometri russi e ucraini hanno continuato ad ammazzarsi senza che all’orizzonte si scorgesse il benchè minimo barlume di cessate il fuoco; due facce della stessa medaglia di una generazione (di fenomeni), in questo caso di italiani, che ha vissuto gran parte della propria vita in un periodo storico i cui eventi l’hanno temprata a far buon viso a cattivo gioco, al cospetto di alterne fortune e disgrazie capitatele.

C’è stata empatia in loro, ciò che poi in definitiva fa vivere meglio stimolando a cercarla (e non ad attenderla) la felicità, ed è proprio da qui un segnale forte ad alleggerire l’atmosfera cupa del momento, con ognuno a far la propria parte con unicità, tanto nelle imperfezioni quanto nelle consapevolezze, come a studiare “dossier” che scottano sul planning di tutti i giorni in ambito pandemia, cambiamento climatico, emergenza profughi, finanche la solidarietà alle vittime degli eterni piccoli conflitti sparsi a tutte latitudini del pianeta, figli e nipoti di una terza guerra mondiale a pezzi che a detta di qualcuno è già in atto da tempo.

L’ottimismo è comunque sempre alto in loro, nemmeno fiaccato dall’aumento del 40% sulla vendita di psicofarmaci a livello mondiale che è principalmente frutto della percezione mentale di mancanza di controllo sugli eventi, in soccorso di ciò è nata l’idea di un mondo più “easy” (meno carriera e più vita) che ha scatenato l’animale sociale che è parte del loro Dna, relazionando a prescindere, contro il rischio di una (possibile) mancanza di interconnessione etico-morale che potrà gravitare attorno alla comunità.

(Giuseppe Vassura)