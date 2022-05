Aperte le iscrizioni per il nuovo corso di Guardia ecologica volontaria Cgam

Imola. Sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di Guardia ecologica volontaria organizzato dalle Guardie ambientali metropolitane di Bologna (Cgam), una figura istituita dalla Regione Emilia Romagna con la Legge n 23 del 1989 che conta oggi oltre 1000 guardie in tutta la Regione. Un’attività aperta a tutti i cittadini sensibili alle problematiche ambientali e desiderosi di impegnarsi in prima persona.

Con il problema dovuto alla pandemia, la scorsa edizione si è distinta dalle precedenti per il fatto di essere stata effettuata tutta on-line. La speranza è di riuscire finalmente a fare un corso se non in presenza totale, almeno riunito per “classi” collegate in remoto, onde evitare spostamenti Imola-Bologna-Ravenna e viceversa, come già avvenuto nel corso 2018.

Non mancheranno le esercitazioni e le uscite sul campo: fondamentali occasioni di incontro frontale che si svolgeranno all’aperto (in condizioni quindi analoghe ai servizi di vigilanza), tendenzialmente la domenica mattina.

Il corso 2022/23 avrà inizio martedì 4 ottobre 2022 e si concluderà (includendo le uscite sul campo) a febbraio 2023. Sarà articolato in 27 moduli formativi per un totale di 96 ore di lezione FAD, a cui andranno sommate 12 ore di esercitazione in presenza e 16 ore di uscite sul campo, per un totale di 124 ore di corso.

Le lezioni si svolgeranno tendenzialmente il martedì ed il venerdì, dalle ore 20.30 alle ore 23.30 (durata: 3 ore cad.) e saranno erogate nelle sedi di Imola, Bologna e Ravenna, collegate in web conference meeting tramite la piattaforma Google Meet.

Le esercitazioni in presenza e le uscite sul campo si svolgeranno tendenzialmente di domenica mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (durata: 4 ore cad.).

Gli esami si terranno in Regione a Bologna a partire dalla sessione di maggio 2023.

Il corso è completamente gratuito e il materiale formativo verrà reso disponibile ai partecipanti in formato digitale in un’area cloud ed esso dedicata.

Iscrizioni

Per iscriversi occorre scaricare e sottoscrivere l’apposito modulo disponibile nel sito web del Raggruppamento Gev Cgam, affiliato a Legambiente, e scaricabile direttamente dal sito http://cgam.it/nuovo-corso-guardier-ambientali-cgam-2022/ e successivamente rinviarlo compilato all’indirizzo [email protected].

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria Cgam al numero 0542.1882595, oppure in via del Lavoro 2/a a Imola dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11.30 oppure a Bologna in via Gorky 8/2 tel. 051.0264576 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 11.30