Borgo Tossignano (Bo). “Le nuove camicie nere: razzismo e neofascismo nell’Italia contemporanea” è il titolo dell’incontro con il giornalista Paolo Berizzi che avrà luogo mercoledì 4 maggio, ore 20.30, a Borgo Tossignano.

Chi sono Le nuove camicie nere? È questo l’interrogativo al centro delle numerose inchieste di Paolo Berizzi sui gruppi neofascisti che negli ultimi anni hanno portato il giornalista, inviato speciale di Repubblica dove lavora dal 2000, nel cuore più nero dell’Italia. Tanto che dal 2019, Berizzi è costretto a vivere sotto scorta.

Per la profonda conoscenza che ha acquisito sulle trame eversive che attraversano il nostro paese e per ragionare delle questioni che si trova ad affrontare l’antifascismo oggi, l’Anpi di Borgo Tossignano, di Imola e le Anpi di Vallata, insieme alla Cgil e all’associazione “Futuro in Comune Imola”, hanno voluto invitare Paolo Berizzi in occasione della Liberazione di Borgo Tossignano. L’appuntamento, dopo il recente rinvio, è per mercoledì 4 maggio alle 20.30 alla sala polivalente di Borgo, in via Padre Luigi Zoffoli 1, un punto di ritrovo centrale per l’intera vallata.

A partire dal suo ultimo libro È gradita la camicia nera. Verona, la città laboratorio dell’estrema destra tra l’Italia e l’Europa (Rizzoli, 2021), l’autore dialogherà con la professoressa delle medie Maria Di Ciaula su “Le nuove camicie nere: razzismo e neofascismo nell’Italia contemporanea”.

«E’ fondamentale mantenere alta la guardia sui rigurgiti nazifascisti che continuano a riemergere in molte forme e trovano appoggi istituzionali – afferma il responsabile dell’Anpi di Borgo Tossignano Lucio Visani –. Ecco perché abbiamo pensato di portare un autore così significativo come Paolo Berizzi a parlarne, perché non vogliamo rimanere passivi né indifferenti a queste cose ma vogliamo combatterle con tutti i mezzi possibili e la divulgazione è uno di questi».

Alla serata parteciperanno rappresentanti istituzionali dell’Amministrazione locale e delle associazioni che hanno organizzato la serata. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. È consigliata la prenotazione al numero 327.2028386.