Imola. Il fascino di Caterina Sforza ammalia ancora, a distanza di più di cinque secoli. Sono infatti cominciate all’insegna della grande partecipazione di pubblico le Giornate dedicate alla Signora della città di Imola dal 1477 al 1499, ideate e promosse dall’Associazione Imola Experience e organizzate in collaborazione con i Musei Civici di Imola e grazie alla partecipazione attiva di altre 15 realtà del territorio imolese e non solo.

Da segnalare, fra l’altro, che per la prima volta come sala conferenze è stato utilizzato anche il torrione della Rocca sforzesca, che si è rivelato un luogo più che adatto, per il fascino e la suggestione che quel luogo sprigiona.

Come ricorda l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, “le giornate di Caterina si sono aperte con l’entrata in città di un corteo di oltre cento figuranti da piazza Mirri alla Rocca, con visite guidate, laboratori per grandi e piccoli ed una conferenza sulla storia di Caterina Sforza tenuta sul torrione nord est della rocca. Questo originale luogo è stato allestito al tramonto per l’incontro, vedrà una performance teatrale di Tilt il 7 maggio e ci accompagnerà per tutta l’estate. Questa prima giornata e le prossime vedono la partecipazione di molte realtà associative imolesi e di altre che, attratte dalla nostra Rocca, sono venute da altre città dell’Emilia e della Romagna, per rendere ricca e variegata di eventi la manifestazione dedicata a Caterina, confermandoci che ogni volta che il portone della nostra Rocca è aperto, visitatori, curiosi, cittadini e turisti entrano per ammirarla e partecipare alle attività organizzate”.

Da parte sua Matteo Bacci, presidente Circolo Imola Experience aggiunge: “Anche quest’anno il bel tempo ha fatto da sfondo alla prima data delle Giornate di Caterina 2022, domenica 1 maggio 2022, organizzate da Circolo Imola Experience in collaborazione con i Musei Civici del Comune di Imola e tutte le associazioni che vi hanno partecipato anche oggi (Cooperativa il Mosaico, I Difensori della Rocca, Associazione Benvenuto da Imola Associazione San Macario, La Corte delle Spade, La Società dei Vai, Il Drago oscuro, Touring Club Italiano Club di Territorio di Imola, Il Rione de’ Brozzi di Lugo). Tutti gli eventi presentati hanno riscosso il piacevole e numeroso afflusso degli imolesi e di tanti turisti che hanno riempito la Rocca Sforzesca dove si sono concentrati i laboratori per bambini e per adulti, le prove in armi e gli spettacoli di rievocazione storica. Tutto il centro storico è stato pacificamente invaso dalle visite guidate tra i palazzi e le chiese e dalle associazioni di rievocazione storica che hanno portato in trionfo la giovane Caterina Sforza in un percorso fatto di musica e duelli nel lungo tragitto tra piazza Mirri fino al piazzale Giovanni Dalle Bande Nere in Rocca”.

Calendario appuntamenti dal 6 all’8 maggio

VENERDI’ 06/05/2022

19.00 – 20.00 [EVENTI] “LO SGUARDO DI CATERINA”. Presentazione del dipinto d’inizio Novecento “La preda” di Dario Gobbi (PALAZZO TOZZONI). A cura dei MUSEI CIVICI DI IMOLA.

Posti limitati. Info e prenotazioni entro il giorno prima tramite App “Io Prenoto” o al tel. 0542/602609

SABATO 07/05/2022

10.00 – 11.30: [VISITE GUIDATE] I LUOGHI RELIGIOSI DELL’EPOCA RIARIO SFORZA. PASSEGGIATA IN CITTA’ (ASSOCIAZIONE BENVENUTO DA IMOLA E ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN MACARIO)

Ritrovo davanti la cattedrale di San Cassiano in piazza Duomo. Info e prenotazioni a Matteo Bacci 3337081701 o [email protected]

13.00 – 18.00 ACCAMPAMENTO LATO SUD DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA ROCCA (PIAZZA GIOVANNI DALLA BANDE NERE). DIFENSORI DELLA ROCCA. Accesso libero

13.00 – 18.00: [EVENTI] PROVE IN ARMI (I DIFENSORI DELLA ROCCA). FOSSATO DELLA ROCCA. Accesso libero

15.00 – 16.00: [VISITE GUIDATE] “IL CORTEO DI CATERINA”. Visita guidata tematica alla Rocca Sforzesca condotta dall’Ass. Arte.Na. A cura dei MUSEI CIVICI DI IMOLA. Posti limitati. Info e prenotazioni entro il giorno prima tramite App “Io Prenoto” o al tel. 0542/602609

15.00 – 16.30: [LABORATORIO IN LINGUA INGLESE] “THE CHILDHOOD OF CATERINA SFORZA – INTEREST AND HOBBIES” (LABORATORIO DI IDEA IN ACTIONS, PER BAMBINI 6-10 anni). ROCCA SFORZESCA. Posti limitati. Info e prenotazioni a [email protected]

15.00 – 16.30: [LABORATORI] “I MEDICAMENTA DI MADONNA CATERINA” (IL MOSAICO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS), PER BAMBINI. ROCCA SFORZESCA. Posti limitati. Info e prenotazioni a [email protected]

16.00 – 17.30: [VISITE GUIDATE] VISITA BASILICA DEL PIRATELLO (ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN MACARIO E ASSOCIAZIONE BENVENUTO DA IMOLA). Ritrovo davanti alla Basilica del Piratello, ingresso verso Imola. Info e prenotazioni a Matteo Bacci 3337081701 o [email protected]