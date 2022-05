Rigassificatore e parco eolico, Ravenna si candida a diventare un hub nazionale per gas e rinnovabili. L’Emilia Romagna prova a dare “una mano al Paese contro il caro bollette e per la progressiva autosufficienza energetica e la transizione ecologica”, come si legge nel comunicato stampa.

Così la Regione candida il Porto di Ravenna, “dotato di infrastrutture a mare per l’ormeggio di navi che trasportano gas liquefatto, lo stoccaggio e la sua rigassificazione, e del collegamento a terra per l’immissione nella rete di distribuzione italiana agli utenti finali: cittadini, famiglie e imprese. L’Emilia-Romagna pronta quindi ad ospitare l’infrastruttura nazionale prevista dal decreto adottato lunedì scorso dal Governo”.

Un distretto che ha le strutture, la logistica, le competenze, le professionalità ingegneristiche e di manodopera qualificata necessarie a diventare uno dei punti di riferimento in Italia per ricezione e trattamento in sicurezza del gas naturale liquefatto che il Governo italiano sta ottenendo con accordi sottoscritti in numerosi Paesi esteri, oltre a quello in arrivo dagli Stati Uniti.

Nell’ambito di un piano più complessivo che porti alla cessazione della dipendenza dalle forniture russe e alla svolta verso fonti rinnovabili e la piena sostenibilità, l’Emilia Romagna rilancia anche il progetto del parco eolico e del fotovoltaico galleggiante in Adriatico, unico per dimensioni nel panorama nazionale e internazionale, ora all’esame del ministero per la Transizione ecologica.

La disponibilità dell’Emilia-Romagna è stata al centro dell’incontro fra il presidente della Giunta e il ministro per la Transizione ecologica, mercoledì 4 maggio nella sede della Regione, a Bologna, che ha condiviso il progetto per il rigassificatore, definito strategico per raggiungere l’obiettivo di autonomia energetica fissato dal Governo, e che si è impegnato a dare priorità a quello del parco eolico e del fotovoltaico.

Con loro, la vicepresidente della Giunta, il sottosegretario alla Presidenza, l’assessore allo Sviluppo economico e green economy, l’assessora all’ambiente e alla difesa del suolo, il sindaco di Ravenna.

Il terminale marino di Ravenna permetterebbe tempi di attivazione della piattaforma di stoccaggio e rigassificazione inferiori ai 12 mesi, rispetto ai tre anni altrimenti necessari per la costruzione di una nuova struttura altrove.

A pesare in positivo sarebbe anche il gioco di squadra, in un’operazione che vedrebbe la collaborazione fra Governo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Autorità portuale e l’intero comparto ravennate, insieme a Snam, che gestisce la rete di distribuzione del gas, e Saipem.

Il progetto si svilupperebbe quindi attorno a un ormeggio esistente, oggi in concessione a un Gruppo privato, anch’esso ovviamente da coinvolgere, in un distretto completamente vocato all’energia, in grado di gestire al meglio le verifiche e le implementazioni necessarie, oltre agli investimenti che serviranno. L’obiettivo è quello di avere una unità di stoccaggio e rigassificazione attrezzata a ricevere navi Gnl del maggior numero di classi possibile attualmente in navigazione, per contribuire in maniera decisiva alla capacità di ricezione e lavorazione di gas liquido che il Governo sta reperendo all’estero in alternativa a quello russo.

Transizione ecologica in Emilia Romagna

Sul tavolo anche le recenti decisioni della Regione Emilia-Romagna per la transizione ecologica. La proposta di Piano triennale di attuazione 2022-2024 del Piano energetico regionale già presentata a tutte le parti sociali nel Patto per il Lavoro e per il Clima: investimenti per 8,5 miliardi di euro per aumentare l’efficienza energetica e coprire sempre di più i consumi con fonti rinnovabili, un terzo in più rispetto alla copertura attuale nel triennio.

Insieme alla proposta di legge regionale della Giunta finalizzato alla promozione e al sostegno delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo.

Recentissimo è poi il Protocollo d’intesa firmato dalla Regione con Rse – Ricerca sistema energetico, società controllata dal socio unico Gestore dei servizi energetici (Gse Spa), interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’incarico di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. Accordo che prevede si inizi a lavorare da subito con l’individuazione di aree idonee in Emilia-Romagna per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e il sostegno alle Comunità energetiche rinnovabili. Per poi proseguire con interventi per la produzione di idrogeno verde, pianificazione energetica regionale, Smart Grids (reti per l’energia elettrica) e infrastrutture per la mobilità elettrica.

Parco eolico e del fotovoltaico

Al Progetto Agnes (the Adriatic green network of energy sources) che vede la partecipazione di Saipem – fra i partner figurano l’Ateneo di Bologna e la Sapienza di Roma – sono già stati destinati 70 milioni di euro al Pnrr.

Previsti due parchi eolico-solare, entrambi a oltre 20 chilometri dalla Costa, il primo da 200 MW, con accanto un impianto fotovoltaico galleggiante di potenza pari a 100MWp, il secondo da 400 MW di potenza. Entrambi, vista la distanza, senza impatto sulla Costa stessa.