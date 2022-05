Imola. Nata a novembre 2021, l’associazione senza scopo di lucro Eppi vuole promuovere e valorizzare il territorio imolese attraverso la realizzazione di eventi culturali e aggregativi in collaborazione con le realtà locali. Fra le mission dell’associazione ci sono l’educazione, l’inclusione, il rispetto per l’ambiente e la beneficenza. La prima iniziativa pubblica dell’associazione è “Happy Days”, un progetto dedicato alla Pedagna che si svolgerà dal 14 al 30 giugno. Una serie di eventi, mostre, degustazioni, cene e concerti dislocati nei punti strategici del quartiere: via Puccini, piazza Mozart, piazza del Mercato e piazza Chair.

Il programma

Il progetto è piaciuto fin da subito al Comune di Imola che ha concesso il patrocinio all’iniziativa. Anche tutte le associazioni di categoria hanno sposato la causa e la realizzazione degli eventi avviene in collaborazione con Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Cna, Cia. Happy Days esordisce martedì 14 giugno con i mercatini dell’artigianato, le aree gonfiabili con food truck e musica dal vivo rispettivamente in via Puccini, Piazza del Mercato e Piazza Chair. Lo stesso avverrà il 21 e il 28 giugno. Giovedì 16 live show in Piazza Mozart; la settimana successiva, il 23 sempre in Piazza Mozart, degustazione con sommelier; giovedì 30 concerto degli Abba Dream in Piazza del Mercato. Gran finale nel weekend lungo del 24-25-26 giugno con l’Eppi Song Contest in Piazza Chair che, per l’occasione, verrà vestita a festa con un’area ricca di food truck.

Le dichiarazioni

“In Pedagna vivono circa 26mila abitanti – spiega Maurizio Manara, presidente di Eppi -, un terzo della popolazione imolese. Nella maggior parte dei casi gli eventi cittadini si svolgono nel centro storico e allora perché non fare qualcosa anche in Pedagna? È così che nasce l’associazione e il nostro primo progetto, che vedrà la luce quest’estate”. Gli obiettivi che si pone Eppi sono ambiziosi: riqualificare il territorio nel periodo estivo, dare visibilità alle realtà commerciali presenti in Pedagna, portare attività in un quartiere ricco di giovani e famiglie. Senza dimenticare l’aspetto solidale: “Vogliamo aiutare concretamente la nostra città – continua Manara –, al termine delle due settimane di eventi doneremo un mezzo per trasporto disabili all’Auser e lo attrezzeremo con tutto il necessario”.

“Si tratta di un’idea che, oltre ad essere davvero interessante è anche molto sfidante, in questo quartiere molto importante. E’ una bella occasione per tutti i cittadini, non solo della Pedagna, che avranno un motivo in più per uscire, incontrarsi e assistere agli eventi, un’opportunità per tenere aperte di sera e promuovere le attività commerciali. Il nostro obiettivo è rendere la città sempre più viva, per questo abbiamo programmato un calendario di attività sul centro storico e adesso anche nel quartiere Pedagna, che si interfaccia con quello del centro, in particolare con due serate dei “Mercoledì dell’Ascom”. Mentre prima, sabato 14 maggio il centro sarà animato dalla “Festa degli acquisti”. A questo si aggiunge l’aspetto solidaristico, in questo caso a sostegno dell’Auser, che avvalora ulteriormente l’iniziativa”, commenta l’assessore alle Attività produttive e centro storico, Pierangelo Raffini, che preannuncia “entro fine maggio inaugureremo piazzetta Mozart, al termine di un intervento di riqualificazione molto importante”.

“Grazie per la sfida che avete voluto raccogliere, perché è molto utile organizzare una serie di eventi in questo quartiere e localizzare i punti di attività lungo la via Puccini, fra il centro sociale La Tozzona e la chiesa di San Pio è una scelta giusta, per aggregare e far arrivare gente che può usufruire della rete commerciale esistente. In questo 2022 che segna il ritorno alla normalità abbiamo contattato i soggetti che organizzano iniziative per costruire un calendario che non si sovrapponesse, ma desse l’occasione di trovare nei fine settimana dei mesi estivi sempre qualcosa di interessante in città, dal centro storico al quartiere Pedagna, al complesso dell’Osservanza, sia per chi rimane in città sia anche per attrarre gente da fuori Imola”, sottolinea Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.

“Grazie davvero per questa vostra attenzione. Siamo rimasti sorpresi perché già donare è un atto importante, ma regalare un pulmino attrezzato per il trasporto disabili è un gesto estremamente positivo che si inserisce nella logica della città, che è quella di pensare anche a ‘dare’. Non è così comune che qualcuno che organizza eventi si ponga il tema di farlo anche per donare, per questo siamo rimasti molto stupiti ed estremamente contenti” ha detto da parte sua Ivan Mazzanti, presidente Auser Imola. “Questo dono è benzina che alimenta il mondo del volontariato. La sfida degli organizzatori è anche la nostra sfida, che promuoviamo la logica del dare, così come fanno tutte le associazioni di volontariato. Saremo presenti alle iniziative e cercheremo di valorizzare il volontariato in genere, come scelta, non soltanto la nostra associazione”.

“E’ molto importante per valorizzare il territorio che ci sia unione fra le varie iniziative e in questo caso si riesce a organizzare la nostra rassegna in sinergia con il centro storico, tenendo conto di non accavallare gli appuntamenti. Questo è molto significativo. In più c’è l’aspetto sociale che per noi è altrettanto significativo. Per questo mi auguro che oltre a questa prima edizione, si possa proseguire anche in futuro”, commenta Wanessa Grandi, del consiglio direttivo di Eppi.

I membri del consiglio direttivo di Eppi

Il consiglio direttivo di Eppi è così composto: presidente, Maurizio Manara: conduttore televisivo nelle emittenti regionali e imprenditore imolese nel settore gelateria; vicepresidente, Matteo Martignani: consulente tributario con la passione per la politica; Consiglieri: Penelope Landini (che è rimasta nel mondo dello spettacolo dopo un periodo di concorsi di bellezza e ha fornito importanti contatti per le serate in Pedagna al presidente, ndr), Giovanni D’Angella, Massimo Martignani, Wanessa Grandi.

Per ulteriori informazioni: Maurizio Manara 337.1524381 [email protected]