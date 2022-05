Imola. Nei giorni scorsi il sindaco Marco Panieri e il vicesindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, hanno accolto in municipio le squadre vincitrici a livello nazionale delle Olimpiadi di Informatica e delle Olimpiadi delle Scienze Sperimentali, entrambe dell’Istituto “F. Alberghetti” di Imola. Le due squadre rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi europee in programma rispettivamente dall’8 al 14 maggio nella Repubblica Ceca per le Olimpiadi europee di Scienze sperimentali e dal 18 al 21 maggio a Bologna, per le Olimpiadi internazionali di Informatica.

La squadra Olimpiadi di Informatica è composta da Irene Pasotti, Raul Remirez, Davide Bartoli, Tommaso Goni; ad accompagnarli in municipio c’era la docente Francesca Ferri. La Squadra Olimpiadi di Scienze Sperimentali è composta da Agnese Baroncini (3BLS); Giacomo Betti (3CLS); Andrea Facchini (3BLS); ad accompagnarli in Municipio c’era la docente Roberta Becca. Insieme a loro anche Gian Maria Ghetti, dirigente Scolastico reggente.

“E’ stata l’occasione per complimentarsi con le studentesse e gli studenti, con i loro docenti e con l’istituto “Alberghetti” nel suo complesso. La loro vittoria a livello nazionale è un grande onore che rende orgogliosa tutta la città e che dimostra come il nostro sistema educativo locale sia in grado di sprigionare eccellenze, passione e risultati” hanno sottolineato il sindaco Marco Panieri e il vic sindaco Fabrizio Castellari, che hanno consegnato loro un diploma di merito e il libro “Le scuole di Imola hanno un nome” di Marco Pelliconi (Bacchilega editore), formulando i migliori auguri per le prossime competizioni.