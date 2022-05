Trento. “Spazio a noi” è il nuovo pacchetto prodotti Gruppo Cassa Centrale pensata per i più giovani, con quattro prodotti dedicati ad ogni fascia di età fino ai 30 anni. È il risultato del lavoro di squadra tra la Capogruppo, le Banche affiliate e Allitude – la Società del Gruppo specializzata in servizi informatici e di back-office – supportato dall’attività creativa dell’Agenzia di comunicazione Archimede.

E’ un’offerta pensata per seguire le nuove generazioni nel percorso di crescita, che permette agli adulti di prendersi cura del futuro dei propri cari fin dalla nascita. Sono state studiate infatti soluzioni ad hoc per soddisfare le esigenze di ogni fascia di età e mettere a disposizione delle Banche affiliate e dei loro clienti un’offerta distintiva e unitaria nel panorama bancario nazionale, dando vita ad un pacchetto completo e funzionale.

I prodotti di “Spazio a noi”

Risparmiolandia (0-10 anni) è un deposito a risparmio che permette di accantonare risorse per il futuro;

oraomaipiù (11-18 anni) consiste in una carta prepagata ricaricabile o un contro corrente per la gestione delle spese connesse alla vita quotidiana degli under 18;

Conto Università (18-27 anni) è un conto a pacchetto gratuito con Internet Banking e carta di debito Universicard, pensato per gli studenti iscritti a Università e Master;

Conto Evo (18-30 anni) è un conto corrente a condizioni agevolate pensato per i giovani lavoratori.

“Questa offerta crescerà e si svilupperà negli anni – commenta Giuseppe Armani, responsabile marketing di Cassa Centrale Banca – aggiungendo in base alle esigenze che tempo per tempo registreremo nei nostri clienti, nuovi prodotti. Da gennaio 2022 abbiamo attivato Pac Minori, un prodotto che si integra nell’offerta ‘Spazio a noi’, permettendo di intestare un Piano di Accumulo Capitale ad un under 18, con fondi da poter usare al raggiungimento della maggiore età”.

Ogni prodotto di “Spazio a noi” è stato studiato e curato nei minimi dettagli anche da un punto di vista creativo. I concept grafici, che traducono il linguaggio bancario in chiave allegra e fantasiosa, prevedono che ogni fascia di età si possa identificare in uno “spazio” – da cui il nome Spazio a noi – in cui bambini e ragazzi possano riconoscersi attraverso elementi caratteristici e distintivi della propria età. La creatività, realizzata con grafica 3D dall’Agenzia di comunicazione Archimede in collaborazione con il Servizio Marketing di Cassa Centrale Banca, è stata oggetto del prestigioso “Premio speciale Best Engagement” della 23° edizione dell’Interactive Key Award 2022.

“Siamo molto orgogliosi del riconoscimento ottenuto – conclude Giuseppe Armani – che premia la nostra capacità di comunicare con un linguaggio moderno e in modo divertente, ai piccoli e ai giovani, un tema importante come il risparmio consapevole.”

Per maggiori informazioni: www.spazioanoi.it