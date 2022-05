Il Comitato Pace e Diritti del territorio imolese aderisce all’iniziativa “Europa per la pace”, promossa da numerose associazioni di Bologna, che hanno lanciato l’appello a mobilitarsi lunedì 9 maggio nelle piazze delle nostre città.

Per il Comitato “Il 9 maggio, divenuta Giornata dell’Europa, si celebra la pace e l’unità in Europa. La data segna l’anniversario della storica dichiarazione, avvenuta il 9 1950, in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. A 72 anni da quella dichiarazione, a seguito della brutale invasione della Russia voluta dal presidente Vladimir Putin ai danni dell’Ucraina, i paesi dell’Unione Europea si trovano di fronte a una sfida storica: quella di tenere fede al processo di integrazione e di pace all’interno del continente europeo”.

Ecco i due punti considerati fondamentali: “Vogliamo un’Unione Europea unita nell’essere protagonista nella non rinviabile mediazione di pace fra Russia e Ucraina, portando al tavolo di negoziazione i propri rappresentanti con l’obiettivo di fermare la guerra. E’ necessario evitare di alimentare il conflitto in corso e quella pericolosa spirale di crescita della tensione internazionale che può avere ripercussioni gravissime su vasta scala. In secondo luogo è necessario bloccare l’aumento delle spese militari dei singoli paesi a partire dall’Italia per onorare il sogno europeo di affrontare le grandi sfide sociali, politiche, economiche senza il ricorso alla forza militare e alle guerre, ma con l’impegno della cooperazione fra paesi”.

L’appuntamento a Imola è lunedì 9 alle 19 in piazza Caduti per la Libertà.