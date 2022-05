“La Valle del Savio ha tutti gli ingredienti per essere vissuta appieno con ogni tipologia di bicicletta… Non resta che scegliere un percorso di questa guida, salire in sella e incontrarci tra una salita e un mangia e bevi; la bicicletta non conosce confini”, così scrive Davide Cassani, indimenticabile ciclista nella prefazione del libro “La valle del Savio in bicicletta” di Sara Cavina ( Ediciclo Pocket).

La valle del fiume Savio, con le sue particolarità geografiche, storiche e culturali: dal monte Fumaiolo, al confine fra la Romagna e la Toscana, fino al mare Adriatico, attraversa sei comuni ricchi di tradizioni e prelibatezze enogastronomiche.

Nel cuore della Wellness Valley, fra Cesena, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, San Piero in Bagno e Verghereto, si snoda per oltre 170 km il Grand Tour, percorso principe di una selezione di 19 itinerari ad anello, curati dal Bike Hub Valle del Savio per accogliere gli amanti delle due ruote a 360°.

Percorsi per bici da strada, per gravel, per mountain bike, per e-bike, adatti a cicloturisti, famiglie e atleti: sulle tracce di Marco Pantani, lungo le strade solcate dalla storica Nove Colli e da numerose edizioni del Giro d’Italia, gli appassionati della bicicletta troveranno molti luoghi ancora lontani dal turismo di massa, ma con un eccellente sistema di strutture bike friendly, assistenza e servizi di qualità.

“Creare un laboratorio territoriale per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese locali che si occupano di ricettività turistica – afferma Enzo Lattuca, presidente Unione dei Comuni Valle del Savio -, promuovere un turismo sostenibile e inclusivo, volto alla valorizzazione di percorsi e iniziative per il cicloturismo e il turismo slow: nasce con questo scopo il progetto Valle Savio Bike Hub, finanziato dalla legge n. 14/2014 della Regione Emilia-Romagna. Una ventina di itinerari che toccano i sei comuni dell’Unione Valle Savio, e che si sviluppano attraverso anelli circolari tramite un assetto ‘a margherita’, daranno l’opportunità ai ciclisti sportivi, ma anche ai cicloturisti, di pedalare e godere del territorio della nostra vallata. A questi si aggiunge il suggestivo Grand Tour Valle del Savio, un percorso permanente ad anello di 172 km che attraversa Cesena, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto”.

Sara Cavina, guida ambientale escursionistica e accompagnatrice turistica, nata e cresciuta in Toscana, da molti anni vive in Romagna. Si occupa della valorizzazione del territorio attraverso lo sviluppo di itinerari di turismo lento, con particolare attenzione per le aree appenniniche. È autrice delle guide La Via dei Gessi e dei Calanchi a piedi (Ediciclo Editore, 2021) e La via Lauretana Toscana (Terre di Mezzo Editore, 2021). Con la collega Sara Zanni ha fondato il progetto 4 all’ora.