Imola. La giunta comunale ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 che, munito del parere positivo dei revisori dei conti, verrà discusso in commissione Bilancio e successivamente in consiglio comunale, entro la fine di maggio.

“La fotografia che esce dal rendiconto 2021 è quella di un bilancio sano e solido, con i conti in ordine, nella migliore tradizione di questa città. Da qui ripartiamo per guardare avanti, dopo gli anni segnati dall’emergenza Covid, dando priorità a tre aspetti: investimenti e nuove manutenzioni, il contrasto al caro bollette e il sostegno alle famiglie – fa sapere Fabrizio Castellari, vicesindaco ed assessore al Bilancio -. Un’ottima notizia in un anno, il 2022, in cui vorremmo davvero attuare la ripartenza e voltare pagina dopo un biennio contrassegnato dall’emergenza Covid, che ha segnato anche i bilanci degli enti locali, oltre a quelli delle famiglie e delle imprese”.

“Abbiamo un avanzo libero che supera i 5,9 milioni di euro che – spiega Castellari – si deve, tra l’altro, all’aumento delle somme riconosciute dallo Stato nel Fondo Funzioni Fondamentali per l’emergenza Covid, ad un aumento delle entrate extratributarie e ad una attenzione diligente alle spese, oltre al riordino del fondo crediti e dei fondi accantonati”.

L’avanzo libero utilizzato per rispondere a tre priorità – Questo vanazo libero verrà utilizzato per dare risposta a tre priorità. In primo luogo al sostegno agli investimenti e al rafforzamento delle manutenzioni a partire da scuole, strade, viabilità, verde pubblico e più in generale a tutto il patrimonio comunale. In secondo luogo per dare risposta concreta alla nuova emergenza energetica, il cosiddetto caro-bollette, onorando in tal senso gli impegni già assunti con le parti sindacali e le parti sociali nell’accordo del marzo scorso. In totale, sono previsti oltre 800mila euro per fare fronte a questa nuova emergenza energetica, suddivisi tra risorse destinate alle famiglie meno abbienti, che vanno ad aggiungersi alle risorse già trasferite all’Asp nei giorni scorsi, ai gestori per conto del Comune del patrimonio comunale (in primis centri sociali e impianti natatori), infine a coprire i rincari che il Comune sostiene per il proprio patrimonio, ovvero scuole, impianti sportivi, contenitori culturali e amministrativi e tutta l’illuminazione pubblica. In terzo luogo per garantire una sempre maggiore attenzione al sociale, alle famiglie, all’offerta scolastica ed ai servizi educativi, al welfare e alle persone e alle fasce più deboli della popolazione. Un’attenzione che verrà concretizzata attraverso la variazione di bilancio di fine luglio.

Castellari: “Onoreremo gli impegni assunti con i cittadini per il rilancio” – L’iter per la definizione dell’utilizzo dell’avanzo libero, oltre alla discussione in Consiglio comunale da qui a fine maggio, riprenderà da subito con il confronto con le parti sindacali e sociali, fino alla variazione di bilancio fissata a fine luglio.

Nella parte accantonamenti del risultato di amministrazione sono già cofinanziati progetti che concorrono ai fondi Pnrr, in primis quello di riqualificazione della Rocca sforzesca mentre dalla parte vincolata dell’avanzo si potrà attingere per nuove manutenzioni già prima della variazione di bilancio di fine luglio. Sarà questo il momento finale dell’iter, nel quale si concluderà la destinazione delle risorse che questo rendiconto ha accertato.

“Non mancano certamente i bisogni di una città che ha ripreso slancio e che noi vogliamo accompagnare. Con questi numeri ci sono tutte le condizioni per guardare a quest’anno ed ai prossimi anni forti di una contabilità che tiene e si consolida e che ci permetterà di onorare gli impegni assunti con i cittadini. E’ una stagione che segna una ripartenza che è sotto gli occhi di tutti, accompagnata anche da numerosi eventi che sono tornati e torneranno a fare tappa nella nostra città – conclude il vicesindaco -. In questo passaggio importante dei conti pubblici desidero ringraziare i responsabili e tutti i servizi comunali che anche quest’anno hanno svolto un lavoro molto attento e prezioso nella tenuta dei conti pubblici”.