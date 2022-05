Imola. Sabato 14 maggio ritorna il tradizionale appuntamento con “Imola il Centro fiorisce a maggio”, evento finanziato con un contributo regionale che si svolgerà nelle piazze e vie del Centro Storico, il Centro Commerciale Naturale di Imola. Il centro, la vetrina per eccellenza della città, tornerà così a “fiorire” con la “festa degli acquisti” che dopo la pandemia ritorna nella data originaria, ovvero in primavera. L’organizzazione dell’evento è stata condivisa in un percorso di incontri con le Associazioni di categoria Confcommercio Ascom Imola, Confesercenti Territorio Imolese, Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana e Cna Imola Associazione Metropolitana”. Il Centro Storico, centro commerciale naturale della città e la vetrina per eccellenza di Imola, si trasformerà in un salotto all’aperto, dove gli operatori economici e i pubblici esercizi saranno i protagonisti con eventi, presentazioni, mostre e prodotti speciali rivolti ai clienti; il tutto accompagnato da una ricca rassegna musicale che farà da sottofondo con il suo fulcro nelle tre piazze principali.

Raffini: “Centro storico e autodromo di nuovo insieme” – “Il programma del 14 maggio rientra nel filone degli eventi che stiamo portando avanti come amministrazione comunale e che vedono intrecciarsi i grandi appuntamenti motoristici e i concerti, d’intesa con l’autodromo, con quelli che più specificatamente caratterizzano il centro storico, proposti assieme alle associazioni, ai commercianti e alla Pro loco. Sulla falsariga del Gp di Formula 1, ‘Il centro fiorisce a maggio’ sarà in congiunzione con il week end all’autodromo che vedrà in pista l’ELMS European Le Mans Series, per la seconda gara del campionato. Le piazze e le strade del cuore cittadino saranno nuovamente animate per l’intero pomeriggio e la serata, fino al clou dello spettacolo comico. A conferma dell’impegno e della volontà che accomunano amministrazione comunale e associazioni per qualificare e valorizzare sempre più il centro storico”, sottolinea Pierangelo Raffini, assessore alle Attività produttive e al Centro storico.

Piazza Gramsci – Piazza Gramsci si trasformerà in un’area ospitale del centro storico, allestito con l’occasione con verde e un gioco di luci. Si andrà a creare un’atmosfera armonica di note musicali con tanti artisti chiamati per l’occasione con varie proposte musicali, eno-gastronomiche e beverage. Dalle 18.30 alle 20.30 Simone Dj Lounge Music; dalle 20.30 alle 22.30 U2 tribute; dalle 22.30 alle 24.30 “Simone Dj Hit the Night”

Piazza Matteotti – In Piazza Matteotti, dalle ore 21 andrà in scena lo spettacolo di Paolo Cevoli e Marco della Noce (meccanico Ferrari), che sarà presentato dalla giornalista di Sky, Giorgia Cenni. Intorno si potranno scoprire le tradizioni, la storia e i gusti da un lato con la presenza dei Difensori della Rocca , per un tuffo nel passato, e dall’altro si potranno degustare i prodotti della nostra terra, grazie agli street-food agricoli. A tutto questo si aggiunge l’iniziativa del Bar Bologna “Florer Power”, con proposte di cockatils e street food.

Piazza Caduti della Libertà – L’area sarà allestita fin dal mattino con i mercatini creativi ed artigianali in collaborazione con la Pro Loco di Imola, che sarà presente anche in via Felice Orsini, in sinergia con i commercianti presenti in loco.

Palazzo Comunale – Sarà animato anche il Palazzo Comunale, con la possibilità di visita alle sale storiche dalle ore 17 alle ore 20, in modo da poter vivere alcuni luoghi in cui la res pubblica manifesta la sua vitalità, come ad esempio la sala Consiglio Comunale, sala Verde, sala Gialla, sala Magistrato e sala Rossa. Si aprirà anche l’ex-Bar Bacchilega con una mostra personale di Franco Fabbri, organizzata dall’Associazione Argo, che nel pomeriggio presenterà anche uno spettacolo musicale nella corte esterna.

Porte del Centro Storico – Le porte del Centro Storico (Piazza Mirri, Medaglie d’oro, la Piazzetta della Biblioteca e il Borghetto) saranno ravvivate con iniziative organizzate dalle associazioni sportive, che per l’occasione si esibiranno in spettacoli, esibizione e pratiche sportive. Viste le tante richieste, una parte sarà posizionata in altre vie del centro storico, sempre per arricchire il panorama di proposte.

Nelle vie del centro storico – Bottega d’Arte Sociale, via Aldrovandi 11. Allestisce laboratori e workshop rivolti alla cittadinanza, con il lavoro degli artigiani in strada. Estro Lo Spazio delle Idee – Circolo Arci, via Aldrovandi 12: offre eventi e attività a tema “natura”, con piano bar, musica, tavoli, sedie. Dalle 10.30 alle 15 “Architetture di Corpi e Foglie”, museo a cielo aperto con performance e installazioni a tema Alberi della Vita. Ore 11 “Non ho mai visto le onde arrendersi” performance urbana sull’ecologia a cura della Compagnia Alice gira in città. Ore 17 “La Pianta nascosta”, caccia al tesoro con racconto itinerante rivolto ai bambini sulle piante (prenotazione obbligatoria). Ore 18.30 “Butterfly”, performance ispirata a un libro. Dalle ore 20 cena vegetariana con menù fisso, prenotazione obbligatoria. Ore 21 “Anicestascrivendo in Concerto” con Reina Saracino e Alice Bianconcini.

L’atelier Tirapani, in via Emilia 173, dalle ore 17 organizza un’esposizione vivente di abiti da sposa sartoriali, con alcune creazioni presenti anche all’esterno del negozio.

Bibliotè, via XX Settembre 13AB, dalle 9 alle 19.30 propone “Fiori che parlano di Tè”, alla scoperta di fiori e foglie di tè… il matrimonio perfetto!

Nuova Bologna, in via XX Settembre 14°, dalle 15.30 alle 19 ospiterà all’esterno un banco con articoli handmade. L’attività, per l’occasione, proporrà uno sconto del 20%.

Via Appia – Lungo via Appia, la Casa della Sposa, via Appia 53/55, dalle ore 17 alle 19 propone “Moda colori fiori”, piccola presentazione di collezione primavera estate.

Sorite Gioielli, via Appia 70, presenta “Farfalle in volo: nuova collezione Raspini primavera”, con la nuova collezione primavera di Giovanni Raspini a tema farfalle simbolo di rinascita. Dalle 9 alle 13, dalle 15.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.30.

Via Emilia – Lungo via Emilia Pikaloha Poke, via Emilia 185, dalle 16 alle 23.30 allestisce con tavoli, sedie e musica.

Al Bricco, via Emilia 48, presenta “Fiori in tazzina X tutti!” con degustazioni di tisane ai fiori. Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Caffè Emilia, via Emilia 250, presenta “Imola, Caffè Emilia Rifiorisce” dalle 18 alle 24 con piano bar e musica live pop/rock.

Caffè del Grillo, via Emilia 96, dalle 18 alle 23 presenta drink e cocktails con dj set.

Il Nuovo Diario Messaggero, via Emilia 77/79, dalle 16 alle 21 allestisce un banchetto con esposizione di mappe, modellini e libri editi dal Nuovo Diario.

Il Forno Pasticceria Katané, via Emilia 75, allestisce con tavoli e sedie.

GiustoscambioImola, via Mazzini 12, presenta “Il commercio equo fiorisce a Imola”. Dalle ore 17.30 incontro con un produttore di economia solidale italiana (SOS Rosarno) e aperitivo gratuito equo e solidale.

Via Orsini – In via Orsini Alce Nero Shop, via Orsini 7/A, dalle ore 11 e dalle ore 18 presenta aperitivo naturale e biologico di Alce Nero con show cooking dello chef Simone Salvini. Prenotazione obbligatoria.

Chaimandir tè bio dal mondo, via Orsini 35 propone “Chaimandir presenta i tè per l’estate” con assaggi gratuiti di tè ai frutti o ai fiori. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

Cioccolateria Imola, via Orsini 3, dalle 14 alle 24 presenta un mercatino lungo la via con i prodotti e gaufre/crepes in strada.

Elisa Oltre La 46, via S.Pier Grisologo 30, presenta “Shopping all’Aperto”, dalle 9 alle 19, con articoli in promozione e uno stand esterno.

Gallerie: Il Tempio dei Motori – Per l’occasione saranno allestite i due cortili interni in Via Mazzini e Via Appia che si trasformeranno in due gallerie di Motori in cui si potrà rivivere le emozioni dei Motori.

Spazio all’Eufemia Festival – Imola il Centro Fiorisce si intreccia e diventa un evento nell’evento con un’altra iniziativa della Proloco “Eufemia Festival”, libri, cultura, territorio con tanti incontri in Biblioteca nel week-end, tra le tante iniziative anche un tour guidato nelle vie del Centro “Passeggiata nella storia con Riccardo del Monte”, dalle 17.00.

Raccolta di beneficenza a favore del reparto di Pediatria dell’ospedale di Imola – Come per l’edizione dell’anno precedente, l’Amministrazione comunale propone una raccolta a scopo benefico a favore dei reparti di Pediatria e di Neuropsichiatria infantile dell’Ausl di Imola. L’iniziativa consisterà nel raccogliere fondi per giochi, libri, materiale di cancelleria, fumetti, album da colorare e simili, da destinare ai reparti ospedalieri sopramenzionati, con particolare attenzione ai piccoli pazienti disabili. Il Comune ha chiesto alle attività del centro la collaborazione nell’invitare i clienti ad aderire e a raccogliere, nella giornata del 14 maggio, quanto verrà acquistato in favore della Pediatria e Neuropsichiatria dell’Asl di Imola. L’Amministrazione comunale provvederà a veicolare sul sito www.comune.imola.bo.it, www.imolacentrostorico.it e sulla pagina FB di Imola centro storico l’iniziativa e l’elenco delle attività che aderiranno.

Dalle 15 saranno gratis i parcheggi a sbarre del centro storico (Aspromonte, Ragazzi ’99, Ortofrutticolo, Cavina e Guerrazzi).

Un ringraziamo particolare a BCC Ravennate, Forlivese e Imolese sponsor dell’iniziativa.

Per restare aggiornati e conoscere il programma completo e dettagliato delle proposte: consultare il sito www.imolacentrostorico.it e la pagina fb imolacentrostorico, oltre al sito istituzionale del Comune www.comune.imola.bo.it