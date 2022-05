Imola. Sabato 22 ottobre è la data scelta per l’avvio dell’edizione 2022 del “Baccanale”, in programma fino a domenica 13 novembre. Una data anticipata rispetto alle edizioni precedenti ma che risponde all’esigenza di inaugurare al meglio la stagione autunnale sfruttando il clima più mite degli ultimi giorni di ottobre.

“Il tema scelto – precisa l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi – è ‘Ripieni’: intorno ad esso si svilupperà il programma del Baccanale 2022, con incontri, degustazioni, visite, spettacoli, mostre, menu a tema e tanto altro ancora. “Ripieni” – continua l’assessore – è un termine tipicamente culinario, che merita di essere usato, in cucina al plurale. Sono moltissimi infatti i preparati e le ricette che presentano questo speciale trattamento: pasticci ripieni, paste ripiene di crema, tortelli ripieni di ricotta, tacchino ripieno ma anche zucchine ripiene. Il ripieno aggiunge sapore, ricchezza e attrattiva ai piatti più semplici, riempie i vuoti e completa e arricchisce i sapori”.

Quello dei “ripieni” è un tema apparentemente classico ma ricco di sfaccettature e di possibili declinazioni. Certamente viene spontaneo pensare prima di tutto alla pasta ripiena, che ha nella cucina italiana uno spazio enorme, con tantissime ricette sia tradizionali che innovative. Ricette antiche che hanno nel ripieno il proprio punto di forza e di identità culturale. E se già nell’antichità si usava la pasta e la si farciva variamente, ci sono nella storia della gastronomia anche moltissime tracce della pratica di farcire la carne o le verdure. Pensiamo a Pellegrino Artusi, che dedica appositi capitoli della sua opera all’arte del ‘ripieno’. Ma pensiamo anche a brani che hanno segnato la storia della letteratura, uno fra tutti il “Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa. Ma se d’istinto si pensa a un cibo ripieno come un cibo elaborato, difficile da realizzare in casa, queste ricette possono invece diventare anche nella vita di tutti noi estremamente pratiche e di facile realizzazione, utili per meglio conservare e trasportare gli alimenti, nella cucina della tradizione come nella cultura gastronomica più attuale e contemporanea. Ripieno certo che, essendo tale, presuppone qualcosa che lo contenga, un contenitore che lo abbracci, ed è dunque una metafora perfetta per una parola che, mai come in questo momento, è necessaria: accoglienza.

Come ogni anno, tutti gli interessati potranno formulare proposte ispirate al tema che possano arricchire e qualificare la rassegna. Mostre, degustazioni, letture, conferenze, incontri, saranno l’occasione per valorizzare al meglio il tema di quest’anno.

A seguito del successo dell’edizione precedente, coloro che desiderano aderire sono invitati a progettare proposte che possano contribuire a valorizzare i prodotti del nostro territorio grazie ai Fuorimenu, proposte a tema da parte di bar, ristoranti e pubblici esercizi, realizzati appositamente per il Baccanale. Saranno inoltre riproposti i Palchi del gusto, vetrine temporanee di prodotti del nostro territorio che saranno presenti, su tutto il periodo della manifestazione, nelle piazze principali di Imola.

L’invito a formulare proposte ispirate al tema – Il Comune di Imola rinnova l’invito ad associazioni, enti, pubblici esercizi, attività economiche interessati a partecipare con proprie iniziative alla rassegna, a formulare proposte ispirate all’argomento prescelto che possano arricchire e qualificare l’evento. Per semplificare e ottimizzare la raccolta delle proposte per il Baccanale 2022, si è deciso di adottare un modulo di Google da compilare esclusivamente online. Le indicazioni operative per la compilazione del modulo saranno disponibili sul sito della manifestazione (www.baccanaleimola.it) o sulla pagina Facebook (fb: Baccanale Imola) nell’apposita sezione.

I ristoranti – I ristoranti di Imola e del circondario saranno come sempre i protagonisti del Baccanale. È rinnovata, come tutti gli anni infatti, la possibilità di proporre menu a tema per tutta la durata della manifestazione, dando libero sfogo alla propria creatività e lasciandosi ispirare dal tema e dai prodotti che il nostro territorio ha da offrire. I menu, come ogni anno, saranno pubblicati sul sito del Baccanale e sulle pagine social. Le indicazioni per aderire alla manifestazione con il proprio menu a tema, saranno riportate sul sito (www.baccanaleimola.it) nella sezione dedicata.

Per tutti l’adesione dovrà essere comunicata secondo le modalità riportate nel sito www.baccanale.it entro e non oltre il 15 giugno 2022.

Per informazioni: Servizio Attività culturali 0542 602300 – [email protected]