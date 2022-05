Sabato 7 maggio si è disputata la seconda edizione del Duathlon città di Forlì. Piazza Saffi ha accolto i circa 200 atleti che hanno preso parte alla gara con il percorso interamente sviluppato nel centro cittadino.

Il risultato migliore della delegazione Imola Triathlon l’ha portato a casa Federica Cicognani con uno splendido 2° posto assoluto in 1h14’18”. Federica è stata autrice di una ottima prestazione tutta all’attacco, con i primi 5km di corsa in cui ha provato subito a fare la differenza, staccando tutte le avversarie e arrivando in zona cambio in 20’49” con 1’ di vantaggio sulla favorita di giornata Giorgia Bandini (Overcome).

Durante i 20km della frazione ciclistica, al 3° giro dei 5 previsti, la Bandini effettua il sorpasso, guadagnando quello che serve per gestire il vantaggio negli ultimi 2,5km di corsa. Completa il podio Giulia Valentini del TD Rimini in 1h18’39.

Nella gara maschile, il miglior imolese è stato Omar Chaoui, che si classifica 47° assoluto (4° di categoria S2) in 1h10’41. Ottime prestazioni anche per Marco Pini (12° M2 in 1h13’03) e Alessandro Berti (12° S3 in 1h15’31”).