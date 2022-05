Faenza. “Il mio viaggio” è il titolo dell’ultimo Cd (DotGuitar edizioni musicali) del musicista faentino Davide Fabbri che verrà presentato in concerto domenica 15 maggio, alla Bottega Bertaccini di Faenza.

Assieme a Davide Fabbri (liuto – chitarra barocca – tiorba – mandolino settecentesco napoletano) ci sarà anche Alessandro Casali (spinetta) a formare il Duo Pulsetur. Musiche di Da Milano, Kapsberger, Piccinini, Sanz, De Murcia, Scarlatti, Barbella.

Apertura ore 10.30, inizio concerto ore 11. Ingresso libero.

E’ richiesta la mascherina FFP2. Prenotazione al numero 0546.681712

Davide Fabbri

Dopo il diploma in chitarra classica ha conseguito i Diplomi Accademici di II livello in discipline musicali-chitarra (Conservatorio “Maderna” di Cesena), Didattica strumentale (Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara) e liuto (Istituto Pareggiato “F. Vittadini” di Pavia).

I suoi maestri sono stati Giampaolo Bandini per la chitarra, Massimo Lonardi e Michele Pasotti per la prassi rinascimentale e barocca, Elio Galvagno per la didattica strumentale suzukiana con il quale ha ottenuto l’European Suzuki Certificate. Ha inoltre conseguito le abilitazioni ai percorsi Children’s Music Laboratory e Music Lullaby dell’Associazione Musical Garden. Si è poi aggiudicato i premi “Eleuterio Ignazi” dell’Associazione “Amici dell’Arte” di Faenza, “Chitarrissima” Premio Città di Saluzzo, “Francesco Rosaspina” di Montescudo e una borsa di studio dalla Fondazione “Giovanni Dalle Fabbriche” di Faenza per un progetto su Arcangelo Corelli.

Accanto all’attività concertistica, che lo vede impegnato sia in veste di solista, continuista e in formazione da camera, si dedica all’attività didattica sia presso le scuole medie ad indirizzo musicale che come insegnante di metodologia Suzuki presso la Scuola “A. Masironi” di Brisighella.

Alessandro Casali

Pianista, organista, clavicembalista, compositore, didatta e musicologo. Dopo il diploma in Pianoforte ha conseguito col massimo dei voti il diploma in Organo e Composizione Organistica e successivamente anche il diploma di II livello in Clavicembalo col massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Perfezionatosi con docenti di fama internazionale, si è anche laureato in Ingegneria Biomedica ed è impegnato prevalentemente come docente ed esecutore. All’attivo ha partecipazioni ad importanti rassegne concertistiche e produzioni discografiche, soprattutto nell’ambito della musica rinascimentale e barocca. Suona in diversi complessi strumentali e vocali come la Cappella Musicale Arcivescovile di San Petronio di Bologna, la European Youth Music Orchestra, Allabastrina Ensemble, l’ensemble Florum Flos da lui fondato e diretto e l’ensemble Armonia Estense. Attualmente insegna presso la scuola di musica “Gould” di Bellaria-Igea Marina ed è docente di musica e pianoforte presso le scuole secondarie di I grado del territorio. Sul fronte musicologico si dedica alla ricerca e alla riedizione di musica del ‘600 e ‘700, oltre che alla didattica e ai metodi storici per strumenti a tastiera.