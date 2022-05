Venerdì 13 maggio a Fermo si è svolta la seconda parte delle finali Nazionali Allieve Gold della Federazione Ginnastica d’Italia, riservata alle ginnaste nate nel 2010/2011 (livelli A3 e A4, dove per Ginnastica Biancoverde si sono qualificate le allieve A3 Alissa Minguzzi Yuna e Alice Barboni. La gara era suddivisa in una semifinale e una finale riservata alle migliori quaranta ginnaste italiane.



Alissa ha disputato la sua gara senza grandi errori; sempre molto determinata, in pedana riesce a mantenere la calma in tutte le competizioni. Alice, che avrebbe avuto buone chance di qualificarsi per la finalissima, a causa della grande emozione commette alcuni errori che le fanno perdere parecchi decimi al corpo libero con anche purtroppo una caduta alla trave. Rispetto all’anno scorso, ha comunque migliorato di 30 posizioni il suo piazzamento in classifica finale.

Ora si torna in palestra in vista del saggio di fine anno e la preparazione della gara a squadre Allieve Gold ,in programma alla ripresa in autunno, che vedrà impegnate tutte le ginnaste che rientrano nella categoria Allieve.