Faenza. Massimo Isola, sindaco di Faenza, è stato confermato alla guida dell’Aicc (Associazione italiana città della Ceramica), con lui nominati quattro vicepresidenti, un consiglio direttivo, il consiglio dei territori e l’assemblea. Il consiglio direttivo è composto da un totale di undici membri.

Inoltre, nel corso dell’assemblea è stato nominato direttore Beppe Olmeti. A seguito dell’assemblea nazionale dell’Aicc è stato approvato il rinnovo dello statuto. Non poche le novità emerse nel corso della mattinata di lavoro, tra queste la notizia di alcune città a tradizione ceramica che si aggiungeranno all’associazione e i nuovi progetti che sono allo studio.

“Con grande onore ed emozione ho accettato l’invito rivoltomi, all’unanimità, da tutta l’assemblea. Mi hanno chiesto di proseguire nel lavoro che stiamo facendo e ho risposto con grande piacere, dando la mia piena disponibilità. In questi anni ho dedicato tempo, passione a questa associazione alla quale ho contribuito per renderla sempre più efficace e autorevole e per creare sempre nuove connessioni nei contesti nazionali ed internazionali. Sono orgoglioso far parte di questa squadra e metterò l’impegno possibile per continuare a promuovere e valorizzare questo patrimonio che è la ceramica italiana. Siamo quarantacinque città unite, compatte, e con idee molto chiare e grandissima determinazione. Siamo convinti di poter dare una mano al Paese in questa fase dedicata e cruciale per poter, attraverso il Made in Italy e in Italia l’artigianato artistico creare solidarietà e cultura per tutti”, ha affermato Massimo Isola.

(Annalaura Matatia)