Imola. Operazioni della polizia contro vandali e ladri che stavano creando problemi in città e pure a Bologna. Venerdì 13 maggio, un cittadino ha avvisato il commissariato che nei pressi del complesso dell’Osservanza un 28enne, originario del Marocco, stava tirando sassi contro un’auto parcheggiata spaccando anche dei vetri. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato il 28enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine poiché il 15 aprile scorso si era agitato rifiutando le terapie all’ospedale Nuovo. Di conseguenza, la Questura di Bologna ne aveva disposto l’allontanamento dall’Italia entro una settimana, ma non c’erano posti liberi nei Centro di accoglienza per il rimpatrio di migranti. Stavolta il 28enne è stato mandato al Centro di Torino per essere rimpatriato in Marocco. Infatti è stato denunciato per inottemperanza all’ordine del Questore, per danneggiamento di un’auto e pure per ricettazione poiché aveva con sè un cellulare, della bigiotteria e pure un bancomat non suo. Non ha saputo dire da dove venissero.

Sempre durante il week-end dal 13 al 15 maggio, un 39enne che aveva l’obbligo di presentarsi giornalmente al commissariato per aver commesso in precedenza una rapina, è stato fermato dagli agenti del commissariato perché non aveva mai ottemperato a tale obbligo, anzi nel frattempo aveva commesso alcuni furti a Imola e a Bologna. Il 39enne è stato portato per la custodia cautelare da un parente di Imola che però ha detto chiaramente di non volerlo in casa agli arresti domiciliari. Di conseguenza, è stato portato al carcere della Dozza.

Infine, il 16 maggio la polizia ha perquisito un uomo di 33 anni. Con l’ausilio dei cani antidroga, gli sono stati trovati addosso 0,5 grammi di hashish. Le ricerche sono proseguite a casa sua dove vicino al frigorifero, sono stati rintracciati altri sei grammi della stessa sostanza. Nel sottofondo di un cassetto, l’uomo aveva anche 990 euro in contanti. Avendo dichiarato di avere la droga per uso personale, gli è stata comminata una segnalazione amministrativa alla Prefettura.