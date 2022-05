Quando si è giovani e si punta ad un titolo di studio importante come la laurea, è un’ottima idea approfittarne per fare la prima esperienza lontani da casa. La vita da fuorisede ovviamente ha i suoi pregi e le sue difficoltà, ma si tratta di un momento formativo particolarmente prezioso. Soprattutto se vissuto in una città come Bologna, perfetta per l’occasione. Vediamo quindi una guida pratica per trasferirsi in questo centro.

Bologna, la città universitaria per eccellenza

Ci sono diversi motivi per i quali Bologna viene considerata come una delle migliori città universitarie per uno studente fuori sede, se non la migliore in assoluto. Innanzitutto, la città ospita diversi atenei in grado di andare incontro a qualsiasi esigenza o piano di studio, per non parlare poi del loro livello di qualità (altissimo).

In secondo luogo, Bologna è una città relativamente piccola, che permette di spostarsi facilmente a piedi o in bicicletta. Inoltre, questo centro ha una popolazione studentesca vivace e attiva, con molte opportunità per socializzare, di conseguenza è ottima per un giovane che si trasferisce e che non vuole rinunciare al divertimento serale. Bologna è anche una città nota per via del suo livello culturale e artistico, e si tratta di un ulteriore vantaggio da tenere in considerazione.

Voto eccellente anche per la sua ottima cucina e per la sua rilassata atmosfera. Infine, il costo della vita a Bologna è relativamente accessibile, rendendola un’opzione non troppo dispendiosa per gli studenti, specialmente se si comparano gli affitti con i prezzi richiesti in altre città universitarie come Roma, giusto per fare un esempio. Tutti questi fattori, dunque, si combinano rendendo Bologna una scelta ideale per uno studente fuori sede.

Guida pratica al trasferimento a Bologna

Per prima cosa è opportuno vagliare il mercato degli affitti bolognesi, per trovare una casa adatta al proprio budget. Nel farlo, bisogna valutare le proprie esigenze: dunque decidere se andare a vivere da soli in un monolocale, se condividere una casa con altri coinquilini e se optare per una doppia o per una singola.

Pesano anche le spese per le utenze, comprese quelle per la voltura o per il subentro del gas, da approfondire leggendo le guide di ENGIE, per esempio, che spiegano nel dettaglio come funzionanziona l’allaccio per le utenze e come affrontare questo particolare passaggio gestendolo al meglio. Inoltre, è importante organizzarsi a puntino con il trasloco, e qui conta molto il tempismo, pianificando tutto quanto per tempo, così da avere la possibilità di affrontare eventuali imprevisti senza traumi o stress. Inizialmente converrà portarsi dietro soltanto le cose essenziali, per avere poi il tempo di gestire il resto del trasloco con maggiore calma.

Bisogna valutare anche se conviene portarsi l’automobile o meno: questo fattore è strettamente personale, ma Bologna offre un contesto tale da poter rinunciare senza problemi al veicolo, essendo una città piccola. In secondo luogo, è fondamentale dedicarsi allo studio, ma senza per questo rinunciare alla vita sociale, allo sport e ai propri hobby, necessari per staccare la spina. Naturalmente la prima esperienza all’università richiederà un po’ di pratica, così come la vita da fuori sede, che all’inizio può destabilizzare.