Per definire un protocollo d’intesa e formalizzare la collaborazione tra le città dopo il completamento della missione di studio.

La delegazione italiana guidata dal sindaco Panieri è stata ricevuta da una delegazione del Melacca Historic City Council, l’autorità locale che amministra la città di Malacca e altre aree del distretto di Melacca Tengah.

“E’ stata un’occasione importante, che ha permesso in breve tempo di entrare in contatto con cultura e storia di un Paese rilevante nel Sud Est Asiatico, capace di generare opportunità, terreno di lavoro comune tra le due città e le reciproche comunità. Sostenibilità, innovazione (smart city), cultura, qualità degli edifici e delle aree verdi possono essere rilevanti ambiti di lavoro congiunto. Inoltre, entrambe le città stanno studiando progetti di riqualificazione green dello spazio urbano che hanno come perno il fiume e i parchi cittadini. Questa relazione permetterà anche di accedere a fondi europei per lo sviluppo dei servizi a favore dei cittadini/e e delle impese di entrambe le comunità”, ha dichiarato Panieri, al termine della missione.

Durante la visita in Malesia, a Kuala Lumpur, il sindaco Panieri e la delegazione italiana si sono incontrati con l’ambasciatore italiano in Malesia, Massimo Rustico, per approfondire i temi economici e sociali.

La città di Malacca è stata dichiarata città storica e patrimonio mondiale dell’Unesco nel 2008. È rinomata per il suo patrimonio multiculturale, leader in azioni urbane verdi, intelligenti e sostenibili.

Una delegazione di alti rappresentanti della Città di Malacca visiterà Imola, il Nuovo Circondario Imolese e Bologna a settembre, per consolidare le basi di una collaborazione solida e di lungo termine sui temi della qualità dello sviluppo della città e della sostenibilità.