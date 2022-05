Bologna. “Persone fuori dal comune” (Rubbettino editore) è il titolo del libro di Michele Bertola che verrà presentato lunedì 23 maggio, ore 18, alle librerie Coop Ambasciatori (via Orefici 19) a Bologna.

Interverranno con l’autore Francesco Raphael Frieri, direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni Regione Emilia Romagna e Valerio Montalto, direttore generale Cittá Metropolitana e del Comune di Bologna.

Il libro

Un dirigente ministeriale è giunto alla soglie della pensione. Nelle ultime settimane racconta alla nuova arrivata il senso del proprio lavoro. Invece che dettagli tecnici e normativi narra delle persone che ha incontrato da ispettore dei Comuni. In ogni storia c’è una persona che ha dato del proprio meglio per cambiare la pubblica amministrazione. Non tutte ci sono riuscite, ma alcune sì. Dietro le vicende si celano principi e valori vissuti. Emergenze sanitarie, quartieri disagiati, necessità di risparmi, vincoli e pregiudizi sono tutte condizioni che portano ad agire controcorrente coinvolgendo altri e innovando la realtà. Tra una storia e l’altra la giovane discute con il dirigente rivedendo progressivamente e completamente l’idea che aveva del lavoro pubblico. Il passaggio di testimone ora può essere compiuto, con coraggio e ottimismo guardando al futuro. Prefazione di Fabrizio Barca.

L’autore

(Milano, 1961), dal 1998 è stato Direttore generale di Cinisello Balsamo poi di Cesena, Legnano, Imola. Dal 2014 dirige il Comune di Bergamo. È presidente di Andigel (associazione dei Direttori generali). Insegna in diversi Master e in corsi per amministratori locali di AnciI. Ha scritto Il direttore generale innovatore negli enti locali (CEL, 2006). Suoi contributi sono pubblicati in manuali, saggi e riviste. Ha diretto «Rivista dell’Istruzione – scuola e enti locali».