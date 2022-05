Castel San Pietro Terme (Bo). Doppio appuntamento al “Giardino degli Angeli” (via Remo Tosi) venerdì 27 maggio, nell’ambito della rassegna “Castello: strade di parole”, a cura della libreria Atlantide, in collaborazione con lo scrittore Alberto Alberici e con il patrocinio del Comune di Castel S. Pietro Terme.

Il pomeriggio di appuntamenti, nella suggestiva e accogliente cornice del “Giardino degli Angeli”, avrà inizio alle 16.30 con la presentazione di un libro per ragazzi (dai 12 anni in su) “Il collegio” di Eliselle (Einaudi ragazzi). Un romanzo ambientato durante la Seconda guerra mondiale che affronta tematiche come le leggi razziali, la lotta delle donne, la Liberazione “una storia di coraggio, amore, amicizia, Resistenza”.

La scrittrice, modenese, laureata in Storia Medievale, scrittrice di romanzi per ragazzi e per adulti, sarà intervistata da Nicole Meloni.

Verso l’ora del tramonto, alle ore 18, sarà la volta del libro di Laura Fusconi “I giorni lunghissimi della nostra infanzia” (Nottetempo). “So già tutto in questo istante, riesco a vedere il contorno della mia vita come quando capitano quelle giornate pazzesche d’inverno e in fondo al cielo lucidissimo si vedono le Alpi”. In due diversi paesi della provincia di Piacenza, nel pieno degli anni novanta, tre bambini vivono e raccontano, ognuno dal proprio punto di vista, una lunghissima giornata. Susanna, Annalia e Matteo incrociano esperienze, storie familiari, dolori. Sono solo bambini, eppure hanno già una perdita e una ferita con cui fare i conti, hanno già conosciuto la rabbia, il senso di impotenza, la commozione e la speranza. Susanna, Annalia e Matteo non si arrendono, cercano di trovare il loro posto in un mondo adulto che non comprendono del tutto, ma che li condiziona.

Laura Fusconi, piacentina, laureata in Graphic Design e Art direction, al suo secondo romanzo dopo l’esordio con Voglia di paglia (Fazi), sarà intervistata dallo scrittore Stefano Domenichini.

Con loro, lo scrittore Alberto Alberici che introdurrà gli incontri.

Prossimo appuntamento

Mercoledì 8 giugno, ore 18 – Roberto Camurri presenta “Qualcosa nella nebbia”, Enne Enne Editore. Intervista a cura di Jessy Simonini.

Gli eventi all’aperto, in caso di pioggia, saranno rinviati o annullati o proposti in libreria. Prenotazione consigliata: via Tel.\WhatsApp – solo testo – 051.6951180, email: [email protected] o in libreria (anche per info).

Per i dettagli sui singoli appuntamenti: https://www.facebook.com/libreria.atlantide/