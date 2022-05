Domenica 22 maggio a Marina Romea una delegazione di 10 atleti Imola Triathlon si è presentata alla seconda edizione del Ravenna Cross Triathlon, campionato regionale di Cross Triathlon, conquistando ben 4 podi di categoria. Erano 200 gli atleti che hanno affrontato 1000 metri di nuoto in mare, 22km di ciclismo in mountain bike tra valli e pinete, e 6km di corsa finali divisi tra pineta e spiaggia.

Nella gara femminile, il miglior risultato lo porta a casa Francesca Venieri che conquista il 2° posto di categoria S3 in 1h54’06, tempo che le vale anche il titolo di campionessa regionale S3. Podio anche per Sara Sarti che conquista il 2° posto M1 in 2h08’02.

Nella gara maschile ottima prestazione per Fabio Galassi (1h22’17) che chiude al 5° posto assoluto, 3° assoluto nella classifica regionale e 1° nella categoria S4. Secondo imolese è Luca Cavina, uscito 3° dal nuoto, paga l’inesperienza sulle ruote larghe e chiude all’11° posto in 1h26’04”, a pochi secondi di distanza il terzo imolese è Fabio Angelini (1h26’24”) in preparazione per l’Ironman di Nizza.

Il quarto podio della spedizione imolese arriva da Simone Conti, che taglia il traguardo in 1h32’13” al 2° posto di categoria M3. Seguono Fiorenzo Rinaldi (1h44’48), Massimo Camanzi (1h50’32), Cesare Zanotti (1h59’26), Rudi Capucci (2h03’53).