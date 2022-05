Imola. Venerdì 27 maggio alle 21 al teatro ‘Ebe Stignani’ andrà in scena il concerto “Quando parlano le Muse tacciono le armi: musica è parola” al quale prenderanno parte artisti di altissimo livello e di grande spessore umano e artistico: i violinisti Oleksandr Semchuk (ucraino), Ksenia Milas (russa), l’orchestra da camera I Filarmonici di Roma, Luca Pincini al violoncello e l’attore Alessandro Bergonzoni.

I musicisti si esibiranno in un programma speciale. Verranno eseguiti i concerti “L’estate” e “L’inverno” dalle 4 stagioni di A.Vivaldi, il doppio per due violini e orchestra di J.S.Bach e il monologo per la Pace di Alessandro Bergonzoni, “La Terza Pace mondiale”.

Fabrizia Fiumi, presidente del comitato della Croce Rossa Italiana (CRI) di Imola a cui generosamente gli artisti che saranno presenti al concerto hanno destinato il ricavato della serata, che verrà impiegato per affrontare al meglio l’emergenza ucraina, auspica una buona presenza di pubblico alla serata.

Nei giorni scorsi la Cri di Imola ha ricevuto una bella sorpresa: un donatore che desidera restare anonimo ha prenotato alcuni palchi del teatro per la serata del 27 maggio, chiedendo espressamente che i relativi posti vengano assegnati a profughi giunti nel nostro territorio dall’Ucraina.

“Il contributo che arriverà dal concerto è importantissimo per le nostre iniziative a favore dell’emergenza. In stretta collaborazione con l’associazione No Sprechi, di cui siamo soci fondatori – spiega la Fiumi – ci siamo fatti carico della distribuzione viveri secondo le modalità usate per tutti gli altri assistiti e, sin dall’inizio dell’evento bellico, ci siamo occupati dell’accoglienza delle famiglie ucraine giunte nell’imolese. Il nostro punto d’ascolto ha accolto la famiglie ucraine fornendo loro un kit di pronto soccorso, prodotti igienici e per l’intimo. Eroghiamo buoni per vestiario da ritirare al nostro mercatino, forniamo latte per i più piccoli, pannolini e omogeneizzati, rimborsi per occhiali e supporti sanitari, zaini e materiali scolastici e vorremmo essere pronti per l’inizio dell’anno scolastico per interventi ancora più incisivi. Abbiamo fornito aiuti a Padre Vasyl Romaniuk, che si è fatto protagonista di una missione di aiuti umanitari direttamente nella sua patria, collaborando con 15 scatoloni di medicinali. Intendiamo continuare l’assistenza alle famiglie ucraine, rispondendo anche a nuove esigenze che venissero espresse, seguendo i criteri suggeriti dal Comitato nazionale che opera in stretto contatto con la Croce rossa ucraina”.