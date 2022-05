Il trasporto internazionale consente di movimentare merci più o meno voluminose da un Paese all’altro tramite una rete di autotrasportatori dislocati in più aree. In questo modo è possibile spedire da e verso tutte le città europee ed extraeuropee il quantitativo e la tipologia di merci desiderate. Ne esistono di diverse tipologie a seconda del mezzo utilizzato, vediamo dunque in questo articolo quali sono e le loro differenze.

Cosa valutare nella scelta di un’azienda

Per chi sceglie di affidare le proprie merci a professionisti del settore, le scelte dei trasporti internazionali sono molteplici, bisogna però ricordare di affidarsi ad un’azienda veloce con cui far arrivare la propria merce a destinazione e che offra la sicurezza di riuscire a raggiungere anche mete poco centrali. Importante è anche la personalizzazione del servizio offerto. Ogni cliente ha le sue esigenze di tempi e di budget e un servizio su misura è sicuramente un beneficio da non trascurare. Una regola fondamentale poi è di certo quella di affidarsi in primo luogo ad un’azienda di comprovata affidabilità e dalla lunga esperienza. Nel caso della ONT Magazzini Generali ad esempio, saremo certi di affidare le nostre merci ad un’azienda tra le migliori nei servizi logistici e di trasporto, in grado di garantire un servizio internazionale in tutta Europa, sia che si tratti di trasporti su rotaia, via mare, via terra, via aerea o per refrigerati. L’azienda inoltre esegue picking, preparazione ordini, etichettature e cambio bolle, per un servizio a 360 gradi.

Spedizioni via terra

Il trasporto internazionale via terra ha il grande vantaggio di ridurre al minimo gli spostamenti della merce, generalmente caricata presso il mittente e scaricata direttamente presso il destinatario, svolgendo così un servizio estremamente veloce e sicuro. È sicuramente il metodo più antico e flessibile e il più utilizzato per le brevi distanze. Questo tipo di trasporto è l’ideale per le corte e medie distanze e rispetto agli altri tipi di trasporto offre un servizio “porta a porta”. Può, però, anche essere il sistema più faticoso e dispendioso se il destinatario della merce risiede in un luogo lontano o difficilmente raggiungibile.

Spedizioni via mare

Il trasporto via mare è utilizzato per coprire grandi distanze e si adatta a merci non deperibili: generalmente, infatti, è il tipo di trasporto più economico, ma è anche più lento. Il tempo può variare da una manciata di giorni a mesi, a seconda della distanza e dei servizi disponibili. Un aspetto positivo è che con questo tipo di trasporto è possibile spostare grandissime quantità di materiali rispetto ai servizi via terra e via aerea, che hanno possibilità molto più limitate. Rimane comunque il mezzo ideale per le lunghe distanze e i grandi carichi internazionali.

Spedizioni aeree

Il trasporto aereo è il metodo più veloce e sicuro per coprire lunghe distanze e far viaggiare le merci in tutto il mondo. Il vantaggio principale è la velocità: un prodotto può raggiungere l’altra parte del mondo in tempi rapidissimi, di norma al massimo entro 10 giorni considerando i tempi tecnici di organizzazione, mentre lo svantaggio è il costo, più elevato rispetto ai trasporti via mare e via terra.