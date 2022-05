Le melanzane sono uno degli ortaggi particolarmente consumati ed amati da grandi e piccini. Esse, infatti, si prestano alla realizzazione di molteplici ricette, alcune delle quali divenute simbolo della cucina tradizionale di diversi Paesi. Si pensi, ad esempio, alla parmigiana di melanzane italiana oppure alla moussaka greca. Si tratta, perciò, di un ingrediente piuttosto versatile, presente in tantissime ricette della tradizione culinaria italiana e non solo. Inoltre, questo ortaggio, proprio per la sua versatilità, può essere utilizzato nella preparazione di tantissimi piatti, da quelli più ricchi a quelli light e perfetti perciò per chi segue un regime dietetico.

Come preparare le melanzane in modo light

Le melanzane non sono un alimento particolarmente calorico, pertanto si prestano a molteplici tipi di ricette, anche quelle light. Non a caso, come accennato, le melanzane molto spesso sono presenti nelle diete e nei regimi alimentari “salutari”. Tuttavia, ciò dipende essenzialmente da come vengono preparate e a cosa vengono abbinate. Ad esempio, friggendole oppure aggiungendo degli ingredienti particolarmente ricchi di grassi, le calorie complessive aumentano. Come già detto, forse la ricetta italiana più famosa che prevede l’utilizzo delle melanzane è la parmigiana, emblema della cucina del sud Italia, preparata con le melanzane fritte. Ma come cucinare la parmigiana di melanzane non fritta e realizzare una variante light e ugualmente gustosa di questo piatto? In realtà, la soluzione è molto semplice, in quanto basterà grigliare le melanzane in forno o in padella per dire addio a tutti i grassi che normalmente derivano dalla frittura delle melanzane.

I piatti da preparare con le melanzane

Come anticipato, la melanzana è l’ortaggio re della cucina mediterranea. Si tratta di un alimento che si presta ad ogni tipo di preparazione, fritta, forno, grigliata ecc. Non a caso, esistono svariate tipologie di ricette che vedono come protagonista proprio la melanzana. Si pensi ad esempio alla classica caponata di melanzane, alla pasta alla norma, alle melanzane sott’olio ecc. Ovviamente questi sono i piatti classici, tuttavia, si sa che in cucina è possibile dare ampio spazio alla propria fantasia. Ad esempio è possibile preparare un fantastico polpettone con melanzane al forno, oppure creare delle melanzane in carrozza (sostituendo le melanzane al pancarré), oppure ancora, creare dei leggerissimi hamburger di melanzane.

Quali sono le proprietà delle melanzane?

Ma quali sono le proprietà principali delle melanzane? Si tratta di un alimento dall’alto contenuto di fibre, ma al contempo con un ridotto apporto calorico. Infatti, più del 90% della melanzana è costituito da acqua ed il rimanente è dato da fibre, proteine carboidrati. Questo, poiché tale ortaggio è capace di assimilare i nutrienti dal terreno, utili per apportare diversi benefici all’organismo. Una delle sostanze contenute nelle melenzane, ad esempio, è la cinarina, un polifenolo capace di riequilibrare le funzioni epatiche, regolare il colesterolo ed agire anche sulla circolazione. Come già detto, inoltre, la melanzana è preziosa per i sali minerali, il che permette di regolare le funzioni intestinali e del fegato. Tra le altre proprietà delle melanzane, è necessario anche citare quelle diuretiche e depurative, nonché anti age.