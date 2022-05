Imola. Si aggirava in pieno centro storico, verso le 5.30 del mattino di pochi giorni fa, danneggiando molte delle auto in sosta che trovava, specchietti e pure parti delle carrozzerie, in via Emilia dal teatro “Stignani” fino all’ospedale Vecchio. Per individuare la persona, un imolese di 29 anni, la polizia si è servita delle telecamere presenti nella zona dove ci sono diversi enti, filiali di banche e pure la sede della Cgil.

Gli agenti del commissariato hanno così individuato l’uomo che, con una pietra in mano, si accaniva contro i veicoli fermi nei posti pubblici di Area Blu e in altri stalli. L’uomo si è poi fermato in una cabina telefonica vicina al Centro Intermedio, le telecamere lo hanno mostrato, e da lì è stato trasportato in ospedale perché si era fatto male a una mano. Dunque, la polizia lo ha rintracciato e lo ha denunciato per danneggiamento aggravato. Per di più, il 29enne si era reso già protagonista di episodi simili.