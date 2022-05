Faenza. “Facciamo una robina” è il titolo- tema dell’edizione 2022 del “Distretto A weekend”, che si terrà a Faenza nel weekend dal 27 al 29 maggio dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, e in occasione del decimo anniversario dalla morte di Valter Dal Pane, amico fraterno dei soci dell’associazione Distretto A , che a tal proposito han pensato di dedicargli gli eventi del prossimo weekend.

Giunto alla sua 15esima edizione, il “Distretto A weekend” aprirà venerdì 27 maggio con la cena itinerante: un’istituzione a Faenza, che prevede l’apertura di uffici, case, musei, studi, cortili, giardini, anfratti, garage, per ospitare inedite combinazioni “arte + buon cibo”, il tutto nel rispetto delle regole per una corretta socialità: per potervi accedere (nonostante l’accesso sia libero) è infatti previsto l’acquisto di un bracciale-pass (5 euro il pass d’ingresso “semplice”, mentre a 10 euro viene venduto il pass d’ingresso che comprende anche un calice con relativa taschina e una spillina).

Saranno 46 i punti cocktail/ristoro presenti lungo le vie del distretto , non solo corrispondenti a realtà faentine ma anche romagnole , tutte con un intento comune , e cioè quello di ripristinare la socialità all’insegna del buon cibo e del buon bere.

Sabato 28 maggio sarà invece la volta di Scamporella, il ristorante cesenaticense che organizza il famoso pic nic tra gli ulivi, che però questa volta approderà a Faenza con la consueta tavolata “Talvolta a Faenza”: in tale occasione via Della Croce (e più precisamente la sede del Rione Nero) ospiterà una lunga tavolata in cui verranno servite diverse pietanze (per prenotare online www.scamporella.it/prenotazioni, altrimenti contattare il 380.7676634).

La giornata conclusiva di domenica 29 maggio vedrà protagoniste le consuete colazioni + visite guidate; per le prime, due sono i punti adibiti a “bar”, ossia il Quazar coworking (via Emiliani, dalle 11 alle 14, previsto anche uno spettacolo musicale) e Bartoletti e Cicognani, che dalle 9 alle 12 ospiterà lo staff di O’Fiore mio Hub.

Per il programma completo www.distrettoa.it, oppure consultare le omonime pagine Instagram e Facebook.

(Annalaura Matatia)