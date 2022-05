Castel San Pietro (Bo). Saranno gli spettacoli di ARTinCirco, il festival del circo contemporaneo, in programma sabato 4 e domenica 5 giugno in piazza XX Settembre, ad aprire il sipario sull’estate castellana, che invita a trascorrere divertenti, rilassanti e gustose serate nella Cittaslow con le tante novità proposte da Amministrazione Comunale e Pro Loco, in collaborazione con le associazioni e gli operatori economici del territorio.

Ad inaugurare la rassegna sarà la “Stran-parata” (sabato 4 alle ore 18), una festa colorata lungo il corso principale con partenza dalla libreria Atlantide, accompagnata in musica ed acrobazie dalla Batukada Marakatimba e dalla Scuola di circo di Ozzano, e con destinazione piazza XX Settembre, dove alle ore 21 si terrà “Clown in Libertà” di Teatro Necessario. Domenica 5 sarà il turno di “Café Rouge” di Circo Bipolar (ore 18.30), e dello spettacolo di fuoco “Igniferi” di Lucie Vendlova (ore 21). Tutti gli eventi saranno gratuiti, con il patrocinio del Comune, all’aperto e per ogni età; in aggiunta, incontri con gli artisti al termine degli spettacoli, laboratori circo-ludico con un assaggio di tecniche circensi per scoprire le abilità di tutti e laboratori di giocattoleria, giochi d’inventiva e tradizionali, autocostruiti con materiale di seconda vita a cura di Officina Clandestina.

La prima iniziativa a partire nel mese di giugno sarà il Torneo di basket Luca Grilli, tradizionale manifestazione che unisce sport e solidarietà che si disputerà dal 2 al 12 giugno al Centro sportivo Casatorre, nell’omonimo campo da basket all’aperto. Per tutta la durata del torneo, che vedrà in campo il settore giovanile e quello senior della pallacanestro castellana, sarà allestito uno stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 18 in avanti, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza per la maggior parte all’associazione Piccoli Grandi Cuori e la parte restante ad alcune associazioni del territorio comunale.

Il momento centrale del Giugno Castellano sarà il weekend dal 17 al 19 con l’attesissimo Street Food, una tre giorni tutta da gustare fra gli stand e i truck che animeranno le strade del centro storico insieme alle proposte degli esercenti locali. Da segnalare un’importante novità: la presenza del corner istituzionale in piazza Acquaderni dedicato alla promozione della richiesta del marchio DeCo (denominazione comunale) per tre specialità locali: il castrato, il formaggio Castel San Pietro e il savoiardo. Inoltre nelle serate del 17 e 18 in piazza XX Settembre ci saranno anche gli spettacoli del Festival Strade a cura di Officine Duende (in programma anche l’11 e il 25 giugno), mentre altre animazioni musicali saranno presenti in diversi punti del centro storico. Gli orari della manifestazione: venerdì 17 dalle 18 alle 23,30; sabato 18 e domenica 19 dalle 12 alle 23,30.

Fra gli appuntamenti conviviali da segnare in agenda c’è anche la Festa della Birra di Osteria Grande, che a fine giugno rinnoverà la sua proposta di spettacoli, divertimento e specialità gastronomiche al campo sportivo.

Da non perdere, poi, le tante proposte culturali per grandi e piccini, dalla rassegna “Estate d’Incanto” delle Biblioteche comunali al ciclo “Castello: Strade di Parole” a cura della Libreria Atlantide.

E certamente non mancheranno le occasioni per scoprire e riscoprire a piedi o in bicicletta le bellezze artistiche e naturalistiche del territorio castellano.

“Dopo tre anni di restrizioni, ci prepariamo alla prima estate veramente libera – afferma il sindaco Fausto Tinti -. Il Covid non è ancora un brutto ricordo ma, con la responsabilità che fin qui ci ha accompagnato, proveremo a caricarcelo sulle spalle. Solo facendoci trovare attenti e pronti, agendo con il consueto spirito di comunità, potremo ridare vitalità alla nostra bellissima città”.

Ulteriori info e aggiornamenti: sito web www.cspietro.it e pagina facebook https://www.facebook.com/cspietro/ del Comune di Castel San Pietro Terme