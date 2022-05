Imola. La società Autostrade, per eseguire una serie di lavori, ha emesso un’ordinanza che riguarda il casello di Imola. In conseguenza di codesta, non si potrà utilizzare il casello in uscita e in entrata dalle 22 del 31 maggio fino alle 6 di giovedì 1° giugno.

Inoltre, non si potrà usare il casello in entrata dalle 22 del 1° giugno alle 6 del 2 giugno. In alternativa, si consiglia di utilizzare i caselli di Castel San Pietro oppure di Faenza.